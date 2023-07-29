【開店記念セール！】 serial experiments lain ビンテージT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ビンテージアニメTシャツの中で最高峰だと思います。
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AKIRAやGITSより手に取れることはないでしょう。
Gap × Diaspora Skateboards Tee Lsize
希少カラー Y-3 Tシャツ オフホワイト 未開封
タグはとんでしまってますがXLで間違いないですね。
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デッドストック 1997年 NBAオールスターゲーム 記念Tシャツ Lサイズ
肩幅…60
USA製 90s ビンテージ【OLD STUSSY】紺タグ ドラゴン Tシャツ
身幅…60
90s 初期 fresh jive vtg Tシャツ GDEN AFFA
着丈…72
ルイヴィトン 半袖ニット いろはす様専用
OFF-WHITE CARAVAGGIO LUTE S/S OVER TEE
90's Disney DONALD DUCK ポケットTシャツ USA製レア
Let's all love Lain
ブリーフィング ゴルフ モックネック Tシャツ
Supreme Bernadette Corporation "Teal"
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C.E CAVEMPT オーバーダイ リフレクター プリント Tシャツ シーイー
夏の新作メゾンMargielaTシャツホワイトです
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ビンテージアニメTシャツの中で最高峰だと思います。AKIRAやGITSより手に取れることはないでしょう。タグはとんでしまってますがXLで間違いないですね。肩幅…60身幅…60着丈…72Let's all love Lain#serialexperimentslain#シリアルエクスペリメンツレイン#アニメ#ビンテージ