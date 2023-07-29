から厳選した ダブルアールエル　ストライプシャツ シャツ

商品名 : 希少 入手困難 レア シャツ 長袖 コットン100％
美品 完売品 ポールスミス London Map プリント シャツ ライトブルー
ブランド・メーカー : RRL ( ダブルアールエル ) / Ralph Lauren ( ラルフ ローレン )
激レア Vintage 90s 希少柄 Zegna 半袖アロハシャツ L
色・柄 : 水色系 ストライプ
cornier brazil silk half sleeve shirts
【入手困難!!】ステューシー ✈︎オープンカラー 半袖シャツ レーヨン
【状態】
【人気Lサイズ】ラルフローレン Caldwell 開襟 半袖シャツ ポニー刺繍.
若干使用感があります。
【vintage】60~70s ヴィンテージ オープンカラーシャツ コットン M
目立つキズ・シミ等なく、長くご愛用いただけます(^^)
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【サイズ】
comoli 23SS コモリシャツ タグ付き サイズ3
肩幅 : 約44cm
空調服+ファン+バッテリーフルセット
身幅 : 約48cm
【希少】コムデギャルソンオム ストライプ切替 オープンカラーシャツ アーカイブ
着丈 : 約75cm
【POLO】ポロラルフローレン CALDWELLオープンカラーシャツ 古着
袖丈 : 約64cm
Supreme シュプリーム チェックシャツ L 2010年以前
※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。
トゥモローランド tricot リネンラミー パネルボーダー ニット ポロシャツ
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ダブルアールエル
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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エルメスメンズ2023SS シャツ37
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商品名 : 希少 入手困難 レア シャツ 長袖 コットン100％ ブランド・メーカー : RRL ( ダブルアールエル ) / Ralph Lauren ( ラルフ ローレン )色・柄 : 水色系 ストライプ【状態】若干使用感があります。目立つキズ・シミ等なく、長くご愛用いただけます(^^)【サイズ】肩幅 : 約44cm身幅 : 約48cm着丈 : 約75cm袖丈 : 約64cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ダブルアールエル
|商品の状態
|やや傷や汚れあり