から厳選した ダブルアールエル　ストライプシャツ シャツ

商品名 : 希少 入手困難 レア シャツ 長袖 コットン100％

美品 完売品 ポールスミス London Map プリント シャツ ライトブルー

ブランド・メーカー : RRL ( ダブルアールエル ) / Ralph Lauren ( ラルフ ローレン )

激レア Vintage 90s 希少柄 Zegna 半袖アロハシャツ L

色・柄 : 水色系 ストライプ

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【状態】

【人気Lサイズ】ラルフローレン Caldwell 開襟 半袖シャツ ポニー刺繍.

若干使用感があります。

【vintage】60~70s ヴィンテージ オープンカラーシャツ コットン M

目立つキズ・シミ等なく、長くご愛用いただけます(^^)

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【サイズ】

comoli 23SS コモリシャツ タグ付き サイズ3

肩幅 : 約44cm

空調服+ファン+バッテリーフルセット

身幅 : 約48cm

【希少】コムデギャルソンオム ストライプ切替 オープンカラーシャツ アーカイブ

着丈 : 約75cm

【POLO】ポロラルフローレン CALDWELLオープンカラーシャツ 古着

袖丈 : 約64cm

Supreme シュプリーム チェックシャツ L 2010年以前

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブルアールエル 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品名 : 希少 入手困難 レア シャツ 長袖 コットン100％ ブランド・メーカー : RRL ( ダブルアールエル ) / Ralph Lauren ( ラルフ ローレン )色・柄 : 水色系 ストライプ【状態】若干使用感があります。目立つキズ・シミ等なく、長くご愛用いただけます(^^)【サイズ】肩幅 : 約44cm身幅 : 約48cm着丈 : 約75cm袖丈 : 約64cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブルアールエル 商品の状態 やや傷や汚れあり

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