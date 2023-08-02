大きな割引 Panasonic ドラム式洗濯乾燥機 NA-VX9700L 11.0k 洗濯機

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必ず最後までお取引きを出来る方のご入札とご購入を宜しくお願い致しますm(_ _)m 。必ず商品受取り評価をお願い致します。【 商 品 内 容 】Panasonic パナソニックドラム式洗濯乾燥機ECONAVIナノイータッチパネル機能型番：NA-VX9700L年式：2017年製洗濯容量：11.0 ㎏乾燥容量： 6.0 ㎏外装寸法：幅639×奥行722×高さ1021mm付属品：給水・排水ホース・輸送ボルト輸送ボルトは必ず外してからお使い下さいます様お願い致します。【 動作確認 】洗濯、すすぎ、脱水、排水、乾燥機能まで一連の動作確認済みです☆【 注意事項 】商品は動作確認の為、実際に水を通して検査をしております。その為、どうしても洗濯機本体には大、小 問わず水は必ず残ります。商品設置の際に水が垂れる恐れがありますがご了承下さいます様お願い致します。中古品に付き扉や本体など画像では分かりづらい傷やスレ汚れヤケへこみなどある場合も御座います。画像確認をお願い致します以上の事から傷やヤケ スレ汚れなどについては画像のご確認を宜しくお願いします。ご了承の上ご検討ご入札をお願い致します。撮影場所やモニターによって実物と色味が違って見えることもございます。ご了承ください。画像、本文内容をよくご確認いただきます様お願い致します。また、思っていた物とは違う【 傷があった、傷が多い、汚れがある、想像と違う、部屋に合わない、思ったより大きかったや小さかった 】などの誤解が少しでも無く取引き出来ますよう必ず確認やお問い合わせをお願い致します！★ 完璧をお求めな方、神経質な方のご入札はご遠慮ください【 保証期間 】 ・商品到着から7日間になります 動作不良のみ返品、返金対応致します。その際はお手数お掛け致しますが商品がこちらに届き動作確認を致します。不良の確認が取れ次第お客様へ土 日 祝を省き平日3日以内に返金対応させて頂きます。

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