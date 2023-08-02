大きな割引 Panasonic ドラム式洗濯乾燥機 NA-VX9700L 11.0k 洗濯機

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必ず最後までお取引きを出来る方のご入札とご購入を宜しくお願い致しますm(_ _)m 。
♦️EJ65番Haier全自動電気洗濯機 【2015年製 】
HITACHI 日立 洗濯機 ビートウォッシュBW-V100B ナノバブール付き
必ず商品受取り評価をお願い致します。
2020年5kg
SHARP シャープ 洗濯機 ES-TX5RC-W 5.5kg 家電 F541
パナソニック キューブル ドラム式 2016年製 NA-VG710r
【 商 品 内 容 】
ウォッシュマン TOM-05W 2槽式小型洗濯機
★送料・設置無料★ 中古 中型洗濯機 シャープ (No.5076)
Panasonic パナソニック
Mach様専用
Mi An様専用 東芝 洗濯機 6キロ AW-6G9
ドラム式洗濯乾燥機
一人暮らしにぴったり♪省スペースにもおすすめ！全自動洗濯機4.5kg
【4/10まで限定】2022年製縦型洗濯機 SHARP ES-T5E9
ECONAVI
BD-S7400
SHARP ES-S7C-WR ドラム式洗濯機 分解洗浄 スリムタイプ
ナノイー
♦️EJ1970番TOSHIBA東芝電気洗濯機 【2017年製】
Panasonic KX-PZ710DL-N 中古
タッチパネル機能
アイリスオーヤマ 洗濯機 PAW-101E 10kg 2021年製 G450
【期間限定】パナソニック Panasonic 全自動 洗濯機
ツインバード 洗濯機 KWM-EC55 5.5KG 2020年製
型番：NA-VX9700L
ET2154番⭐️ヤマダ電機洗濯機⭐️
年式：2017年製
Panasonic洗濯機 NA-F7AE6
洗濯容量：11.0 ㎏
シャープES-TG60J-S - 洗濯乾燥機能。 2009年
乾燥容量： 6.0 ㎏
YU-RIさま専用☆6kg全自動洗濯機 商品コード 8504109
外装寸法：幅639×奥行722×高さ1021mm
Panasonic 全自動電気洗濯機【NA-F50B14】2020年製
30日迄★2017★美品★東芝 4.5kg 洗濯機【AW-45M5】P594
Haier ハイアール 洗濯機 JW-C55D 高年式 5.5kg d405
G291 ★【Hiblood様専用】全自動洗濯機 NA-F60B10
付属品：給水・排水ホース・輸送ボルト
YAMADA 洗濯機 5.0kg 5kg YWM-T50A1 格安 d407
BESTEK 小型全自動洗濯機 3.8kg 2018年製 BTWA01
全自動洗濯機 JW-U55A-W 2022年 簡易乾燥(送風機能)
輸送ボルトは必ず外してからお使い下さいます様お願い致します。
Panasonic NA-F60B12 パナソニック 洗濯機 2019年製造
最終日HITACHI 日立ビートウォッシュ全自動洗濯機 7kg 最終値下げ中
【 動作確認 】
【チャパオさま専用】着払い TOSHIBA AW-7DH1(W) WHITE
♦️SHARP 洗濯機 8.0kg 2018年製 a1300 9,-♦️
洗濯、すすぎ、脱水、排水、乾燥機能まで一連の動作確認済みです☆
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【 注意事項 】
2020年製 日立 ビッグドラム式洗濯乾燥機 BD-SV110EL「AIお洗濯」
700取付無料！SHARP風乾燥付き！限定カラーパステルピンク6kg洗濯機！
Panasonic NA-VX7700L-W
商品は動作確認の為、実際に水を通して検査をしております。
送料込み＊ニトリ 全自動洗濯機 6キロ 2020年製＊
その為、どうしても洗濯機本体には大、小 問わず水は必ず残ります。
新生活応援！ 10.0kg 2020年製 東芝 全自動電気洗濯機
商品設置の際に水が垂れる恐れがありますがご了承下さいます様お願い致します。
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中古品に付き扉や本体など画像では分かりづらい傷やスレ汚れヤケへこみなどある場合も御座います。
HITACHI 洗濯機 ビートウォッシふュ BW-V70A(W)
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画像確認をお願い致します
シャープ洗濯機
★注目商品★ 19KTドラム式洗濯機 新モデル 洗濯10キロ乾燥6キロ
以上の事から傷やヤケ スレ汚れなどについては画像のご確認を宜しくお願いします。
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ご了承の上ご検討ご入札をお願い致します。
【中古品】SHARP ドラム式洗濯機 ES-W112-SL
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Panasonic ドラム式洗濯乾燥機 NA-VX9700L 11.0k
撮影場所やモニターによって実物と色味が違って見えることもございます。ご了承ください。
2022年製 Panasonic NA-F60B15
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【 傷があった、傷が多い、汚れがある、想像と違う、部屋に合わない、思ったより大きかったや小さかった 】などの誤解が少しでも無く取引き出来ますよう必ず確認やお問い合わせをお願い致します！
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【引取り歓迎】シャープES-Z110WR洗濯乾燥機9.0Kg右開きパールホワイト
★ 完璧をお求めな方、神経質な方のご入札はご遠慮ください
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・商品到着から7日間になります
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動作不良のみ返品、返金対応致します。
日立 ドラム式 洗濯乾燥機 BD-S8700L
その際はお手数お掛け致しますが商品がこちらに届き動作確認を致します。
Panasonic MS-DH210-K
不良の確認が取れ次第お客様へ土 日 祝を省き平日3日以内に返金対応させて頂きます。
東芝 全自動洗濯機 5.0kg 【保証期間内】2020年製AW-5G8-W
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
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パナソニック Panasonic 洗濯機 全自動洗濯機 NA-F60B11 c
必ず最後までお取引きを出来る方のご入札とご購入を宜しくお願い致しますm(_ _)m 。必ず商品受取り評価をお願い致します。【 商 品 内 容 】Panasonic パナソニックドラム式洗濯乾燥機ECONAVIナノイータッチパネル機能型番：NA-VX9700L年式：2017年製洗濯容量：11.0 ㎏乾燥容量： 6.0 ㎏外装寸法：幅639×奥行722×高さ1021mm付属品：給水・排水ホース・輸送ボルト輸送ボルトは必ず外してからお使い下さいます様お願い致します。【 動作確認 】洗濯、すすぎ、脱水、排水、乾燥機能まで一連の動作確認済みです☆【 注意事項 】商品は動作確認の為、実際に水を通して検査をしております。その為、どうしても洗濯機本体には大、小 問わず水は必ず残ります。商品設置の際に水が垂れる恐れがありますがご了承下さいます様お願い致します。中古品に付き扉や本体など画像では分かりづらい傷やスレ汚れヤケへこみなどある場合も御座います。画像確認をお願い致します以上の事から傷やヤケ スレ汚れなどについては画像のご確認を宜しくお願いします。ご了承の上ご検討ご入札をお願い致します。撮影場所やモニターによって実物と色味が違って見えることもございます。ご了承ください。画像、本文内容をよくご確認いただきます様お願い致します。また、思っていた物とは違う【 傷があった、傷が多い、汚れがある、想像と違う、部屋に合わない、思ったより大きかったや小さかった 】などの誤解が少しでも無く取引き出来ますよう必ず確認やお問い合わせをお願い致します！★ 完璧をお求めな方、神経質な方のご入札はご遠慮ください【 保証期間 】 ・商品到着から7日間になります 動作不良のみ返品、返金対応致します。その際はお手数お掛け致しますが商品がこちらに届き動作確認を致します。不良の確認が取れ次第お客様へ土 日 祝を省き平日3日以内に返金対応させて頂きます。
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生活家電
洗濯機
Panasonic ドラム式洗濯乾燥機 NA-VX9700L 11.0k
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
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発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
6d3660da
459
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
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大きな割引 Panasonic ドラム式洗濯乾燥機 NA-VX9700L 11.0k 洗濯機
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