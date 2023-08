ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。□ 古着ビンテージ ベロア ジャケット□Special70年代希少なデザインのジャケットです✧大きな百合の刺繍形がとても良くてカッコいいです✧ポケット付❁高額ですがビンテージ古着のなかでとても希少デザイン、形が、状態だからです。ヒッピーサイケデリックミッドセンチュリー総柄ユニセックス○その他類似品オススメ#LLYITOPSその他類似品オススメ#LLYIJACKETヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE【 サイズ 】L - XL size くらい詳細サイズ写真参考お願いします。■実寸・肩幅:ラグラン・身幅:70㎝ ・着丈:77㎝ ・袖丈:80㎝ 首部から( 多少の誤差はご了承下さい。)【 商品詳細】使用感が少ない美品年代にしてはとても綺麗です。■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。ヴィンテージvintageLLYI No. 090-090-748

