Nike SB Dunk High Danny Supa

型番: AH0471-841

28.0cm

US10

中古 比較的きれいな状態です。

状態の詳細は写真でよくご確認ください。

以前メルカリで購入しましたが、履く機会がないため、出品いたします。

状態は美品だと思いますが、あくまで中古品になりますので、上記の状態をご理解いただける方のみご購入下さい。神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。

質問や写真等の依頼があればコメントにてお願いします。

#NIKE

#SB

#NikeSBDunkHighDannySupa

メインカラー···オレンジ

人気モデル···NIKE ダンク

スニーカー型···ミッドカット(Mid)

シーン···スケートボード(スケボー)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

