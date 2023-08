ヨコモ YD−2Sベース R仕様 マルチリンク仕様

です。

ほぼフルオプションです。

ヨコモアルミバンパー

前後アルミショックタワー

アルミ一体型バルク

アルミベルクランク

アルミサーボマウント

アルミサーボホーン

アルミサスマウント(パープル)(F B ・B R D ・E)

アルミモーターマウント(パープル) ファン付き

アルミアッパーアーム

DーLIKEトライアングル(マルチリンク仕様)

ReveDナックル(前後)

ReveDロアアーム(前後)

Rギヤボックス (ボールデフ)

アクソンダンパー(8穴・6穴ピストンに変更)

ReveD前後 皿 +2

RC−ARTスパギアーホルダー

RC926スプリング(前後)

ラップアップボディマウント(前後)

RC−ARTステフナー(前後)

ヨコモバッテリーホルダー(カーボン)

SX3シャーシ(カーボン)

ホイール(T6 F5 R3)

ヨコモカーペットコース用タイヤ

アルミハブ(F5.0ヨコモ R4.0パープル)

ReveDサーボ(カバーパープルに交換)

(純正カバー有り)

ステンレスビス(シルバーとゴールドとアルミパープル)

です。

何度となく仕様変更し、かなりの時間とお金を掛けました。

息子用に仕上げましたが、別シャーシを購入したので出品です。

他に細々とした部品も有るので、お付け致します。

宜しくお願い致します。

ジャンル(ラジコン)···ドリフトカー

スケール···1/10

YOKOMO

yokomo

ヨコモ

yd2

yd−2

YD2

YD−2

MD

SD

商品の情報 ブランド ヨコモ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ヨコモ YD−2Sベース R仕様 マルチリンク仕様です。ほぼフルオプションです。ヨコモアルミバンパー前後アルミショックタワーアルミ一体型バルクアルミベルクランクアルミサーボマウントアルミサーボホーンアルミサスマウント(パープル)(F B ・B R D ・E)アルミモーターマウント(パープル) ファン付きアルミアッパーアームDーLIKEトライアングル(マルチリンク仕様)ReveDナックル(前後)ReveDロアアーム(前後)Rギヤボックス (ボールデフ)アクソンダンパー(8穴・6穴ピストンに変更)ReveD前後 皿 +2RC−ARTスパギアーホルダーRC926スプリング(前後)ラップアップボディマウント(前後)RC−ARTステフナー(前後)ヨコモバッテリーホルダー(カーボン)SX3シャーシ(カーボン)ホイール(T6 F5 R3)ヨコモカーペットコース用タイヤアルミハブ(F5.0ヨコモ R4.0パープル)ReveDサーボ(カバーパープルに交換)(純正カバー有り)ステンレスビス(シルバーとゴールドとアルミパープル)です。何度となく仕様変更し、かなりの時間とお金を掛けました。息子用に仕上げましたが、別シャーシを購入したので出品です。他に細々とした部品も有るので、お付け致します。宜しくお願い致します。ジャンル(ラジコン)···ドリフトカースケール···1/10YOKOMOyokomoヨコモyd2yd−2YD2YD−2MDSD

