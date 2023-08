Horror Vacui ホラー ヴァキュイ

国内ではDrawerやlamp harajukuでもお取り扱いのあるブランド

リバティの生地のThorpe(ソープ)柄を贅沢に使用したワンピースです

ハイネックフリルのディテールはそのままでも折り返しても可愛いデザイン

フリルの付いたパフとスモッキングのお袖

バックのリボンも特徴的で裾もスカラップのデザイン

2回程短時間の着用のみ

カラー表記:thorpe

サイズ表記:S(日本では9号相当とのこと)

体感ではつくりが大き目に感じました

着丈: 110cm程(襟の付け根から計測)

ウエスト: 平置き32cm程(ウエスト部分ゴムなので伸縮性あり)

肩幅:37cm程

袖丈:61cm程

スカート丈:71cm程

襟高:11.3cm程(内スモック7cm程・フリル4.3cm程)

※上記はあくまで目安となります。商品ページ記載のサイズを記載している場合もあります。採寸の場合は素人採寸なので誤差等あるかと思いますので、参考程度にご覧ください。

※素人の計測誤差を許容できない方の購入はご遠慮ください

※トルソー画像での黒い紐はトルソーのものなので洋服のデザインではありません

巾着の中にはウエスト部分のベルトリボン用の共布の紐が入っています

ご購入前に必ずプロフィールをお読みください、すべてご了承のうえよろしくお願いします

迷っているため突然削除する可能性もありますのでその際はご了承ください

不明な点や質問等や発送方法変更のご希望などある場合は必ずご購入前にコメントよりご相談くださいませ

Horror Vacui ホラー ヴァキュイ

リバティプリント

コットン

ポプリン

スカラップ

Simone Rocha

cecilie bahnsen

patou lilLilly Sretsis Disaya Kloset rurumu

fifi et fafa

lamp harajuku

WALL TOMORROWLAND

UNITEDARROWS URBANRESEARCH

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アッシュペーフランス 商品の状態 未使用に近い

