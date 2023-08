【ラッピング不可】 《ボルサリーノ》新品訳有 ヴィンテージ ラビットファーフェルトハット 55(S) ハット

《ボルサリーノ》新品訳有 イタリア製 ヴィンテージセレクション 高級ラビットファーフェルトハット 中折れハット アンティーク 55(S)A5358

商品説明

★ブランド Borsalino ボルサリーノ

《ボルサリーノ》新品訳有 ヴィンテージ ラビットファーフェルトハット 55(S)

★商品名 ハット

★サイズ 55cm つば幅・約3.5cm 高さ・約12cm

★色 ブラウン系 ※画像にて確認下さい

★素材 毛100%(兎の毛仕様)

★状態 新品未使用(タグ付・箱無)

★コメント★

【ボルサリーノの歴史的コレクションの中から選ばれたヴィンテージデザイン】

柔らかな肌触りのウール素材を使用した中折れハット。

上質な素材感と深みのある色作りはBorsalinoの真骨頂。

1960年代~1970年代を彷彿とさせるデザインです。

コレクションにもオススメのアイテムです。

※スベリ部分に傷、クラウン部分にムラがあります。

こちらの商品は、ボルサリーノジャパン(株)の新品です。

注意事項

★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス(商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ)が無い限り返金、返品はお受け出来ません。

#ボルサリーノ

#フォルトハット

#中折れハット

#ヴィンテージ

#アンティーク

商品の情報 ブランド ボルサリーノ 商品の状態 新品、未使用

