Deux Amourのクレイジーチェックティアードロングワンピースです

たっぷりな生地にティアードフレアでふわっと広がりとってもかわいいです

1枚着るだけでクレイジーチェックが華やかにしてくれてとってもかわいいです

フォーマルな場所にはカーディガンやジャケットを着てもとってもかわいいです

★153cmのM女性で、ゆったり着れて丈は足首見えるくらいです

color/ブラックベースクレイジーチェック

size/M~L表記ですがMくらいの方が着るとかわいいと思います

平置きで

丈120cm/身幅47cmほど

お値下げ不可

らくらく↔ゆうゆう変更あり

★トルソーはLサイズです(胸囲87cm/ウエスト70cm/ヒップ90cm)

出品しているEVISU、ロデオクラウンズ、センソユニコ、LEVI’S、ナナナナサーカ、XLARGE、CANDY STRIPPER、adidas、ヒステリックグラマー、REASON、Disney、アンティカ、Desigual、エルロデオ、NIKE、merry jenny、narcissus、DIESEL、Champion、ZARAなどのデニムはユーズド加工、ヴィンテージ加工のお品です。ご理解お願いいたします◡̈♥

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

