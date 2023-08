※即購入OKです。

【Burberry prorsum -バーバリープローサム-】シャツ@38

★フォロー割

このアカウントをフォローしたら

・〜4999円:200円引き

・〜9999円:300円引き

・10000~:400円引き

ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。

<おまとめ買い割り>

フォロワー様で2点以上のまとめ買いで500円引

<リピーター割引>

フォロワー様で、リピーターの方は200円引

※全ての割引が併用可能です

※商品購入前にコメント欄に『〇〇割希望』とコメントをください。

※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承ください。

○アイテム

○サイズ

サイズ(相当)

L

肩幅50cm

身幅58cm

袖丈24cm

着丈74cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れはありません。

○カラー

ブラック・黒・ホワイト・白

○素材

綿100%

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

