超人気高品質 CLANE / OVER TAILORED LONG ONE PIECE ロングワンピース

商品名にワンピースとありますが、深めのバックスリットが入っておりジレに近いです。一枚で着るよりかは羽織としての使用が望ましいと思います。

通販で購入後、着用する機会がありませんでしたので出品いたしました。

素朴で可愛らしくシンプルだけど表情豊かな古布を使った創作ワンピースです。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド クラネ 商品の状態 新品、未使用

クラネのロングワンピースです。商品名にワンピースとありますが、深めのバックスリットが入っておりジレに近いです。一枚で着るよりかは羽織としての使用が望ましいと思います。通販で購入後、着用する機会がありませんでしたので出品いたしました。■シーズン2020■参考定価¥46,200 ■カラー ベージュ■素材 ポリエステル 100%■サイズ表記FREE■実寸(約)身幅44cm肩幅51cm着丈124cm

