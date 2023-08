65%OFF【送料無料】 YOKE TACTICAL POCKET DETACHABLE ベスト

メルカリで購入致しました。サンプル品のため品質タグはありません。

グリップスワニー エプロンベスト コヨーテ

着る機会が少なくなりましたので出品致します。

あくまで通常使用の中古品とご理解下さい。

以下引用

¥52,800 税込

表記サイズ:2

平置き実寸サイズ

着丈:約61cm

身幅:約57.5cm

セレクトショップで購入し、一度の着用後クローゼットにしまっておりました。元々店頭に出ていたものであったこと、また一度着用したことを踏まえ現在の状態とさせていただきます。

古着・人の手に渡ったものであることにご理解いただきますようお願い致します。

質問、こまかな写真が必要でしたらお気軽に申し付けください。よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヨーク 商品の状態 やや傷や汚れあり

