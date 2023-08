ご覧いただきありがとうございます^^

色褪せなし。状態は良い◎と思います。

元箱も概ねキレイですが、一部に傷、擦れはあります。あまり出品のないレアモデルと思います。

暗所のガラスケースに飾っていました。

●他にもミニカーを出品しています^^

#jean’s_car_model

【商品説明】

京商×ホビージャパン×MARK

開閉部はなく、精巧なモデルです。エンジンルームは開きませんが、しっかり作り込まれています。赤いバケットシート、シートベルトもきれいに再現されています。

私見ですが、開閉部ありの京商製モデルと同等の品質だと思います。

【状態】

目立った傷や汚れはありません。

窓の浮き、塗装の荒れも見られません。

リアのセンターにあるFERRARIロゴは、購入時から剥がれていました。

素人保管ですのでご理解の程お願い致します。

写真のものが全てですので、写真にてご判断ください。不明な点はご質問をお願いします。

3Nにてご了承の程お願いします。

フェラーリ

ホビージャパン

MARK

レア

フロンティアート

frontiart

Sophi Art

KKスケール

トンカ

KKscale

MRコレクション

ポールズモデルアート

hpi・racing

TOP MARQUES

TOP SPEED

京商

オートアート

イグニッションモデル

BBR

アイドロン

ルックスマート

GT SPIRIT

GT スピリット

TSM

スパーク

ミニチャンプス

ホットホィール

エブロ

ノレブ

1/18

1/43

1/64

ジャンル(ミニカー)···車

グッズ種類···国産メーカー

素材···レジン

スケール···1/18

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

