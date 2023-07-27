喜ばれる誕生日プレゼント greglanren グレッグローレン　半袖　Tシャツ グリーン Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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着用2.3回で綺麗です☺︎目立った傷汚れありません。GREG LAUREN × PAUL&SHARKコラボTシャツになります。プリントの擦れ具合やグリーンの色合いが絶妙で素敵な一枚です。元々こういったデザインです。お値下げ希望あればコメントください♪可能な限りは対応させていただきます。#greglanren #グレッグローレン#paul&shark#コラボ#Tシャツ#半袖#トップス#グリーン#緑