喜ばれる誕生日プレゼント greglanren グレッグローレン　半袖　Tシャツ グリーン Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

着用2.3回で綺麗です☺︎

目立った傷汚れありません。

GREG LAUREN × PAUL&SHARK

コラボTシャツになります。

プリントの擦れ具合やグリーンの色合いが

絶妙で素敵な一枚です。

元々こういったデザインです。

お値下げ希望あればコメントください♪

可能な限りは対応させていただきます。

#greglanren

#グレッグローレン

#paul&shark

#コラボ

#Tシャツ

#半袖

#トップス

#グリーン

#緑

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

