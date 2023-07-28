【国内正規総代理店アイテム】 ユーキャン h最新版 2023年 未使用品 日本語教師講座 令和5年 参考書

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ご覧いただきまして、ありがとうございます(^^)ユーキャン 日本語教師養成講座2023年3月購入最新版、未使用品です。【セット内容】1.ガイドブック2.テキスト1社会・文化・地域3.テキスト2言語と社会／言語と心理4.テキスト3言語と教育5.テキスト4言語一般6.テキスト5音声・聴解／記述問題7.試験対策問題集1社会・文化・地域／言語と社会／言語と心理8.試験対策問題集2言語と教育／言語一般9.試験対策問題集3音声・聴解／記述問題／試験Ⅲ対策10.聴解対策CD (2枚入り)CD1 / CD211.よくわかる！授業イメージDVD12.添削課題集【講座について】ユーキャン通信講座は、改姓等による受講者自身の名義変更を除き、第三者への名義変更、受講権利の譲渡は出来ません。添削や追補を含め、受講者向けのユーキャンの各種サービス、サポートを受ける事は出来ません。独学用の教材となりますので、予めご了承ください。その他、お取引詳細は、プロフをご確認ください。ご検討、よろしくお願いいたします。-------------------------------------------------【 注 意 / 警 告 】当方(ハムサンド)出品商品の、「商品画像」「商品説明文」「プロフィール」の無断転用・転載は、一部(加工、編集を含む)、全部を問わず、固くお断りします。無断転用、転載など、当方の許可なく使用された場合、直ちに「メルカリ事務局」に通告をするとともに、顧問弁護士により、然るべき措置を講じます。また、第三者が当方と誤認する、アカウント名(同じもの等)などを用いて、類似商品を出品するなど、悪意のある出品を確認した場合、同様に検討いたします。購入者様から、当方を騙る悪質な事例の報告を受けましたため、以上の通り、記載いたします。----------------------------------------------hh212-350330-UNh18000

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