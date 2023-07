ヨリのフリルカラーブラウスです。

数回着用し、クリーニング済みで保管しておりました。

目立った傷汚れなく、美品です。

カラー ホワイト

サイズ フリーサイズ

【material】

伸縮性:なし

光沢感:あり

生地の厚さ:普通

裏地:なし

【quality】

表地:綿70%

ポリエステル24%

ポリウレタン6%

パイピング:ポリエステル100%

【comment】

大胆なフリルカラーが目を惹くブラウスです。細番手の糸を打ち込んだ上質な風合いで

肌触りが良く、ほど良いハリ感とさりげない艶のある素材を使用しています。

ラウンドカフスや幅広の前立てがすっきりとしたディテール仕立てに、

バックギャザーなど細部に拘りました。

シンプルなボトムスと合わせるだけで華やかなスタイリングが決まります。

ざっくりとしたニットとレイヤードして襟をアクセントにする着こなしもおすすめです。

一枚でさまになり、これからの季節に活躍してくれるアイテム。

シワになりにくく、イージーケア性も嬉しいポイント。

洗濯後もソフトな風合いが持続される加工を施されているのもポイントです。

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

ohga cen. rosy monster ella tsuru by mariko oikawa

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

