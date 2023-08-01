お気に入り 301y16◆ラメ袋帯 正絹 花唐草 蝶々 バラ レース風◆状態良好 成人式 振袖

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

白銀地にレース調の花唐草や蝶々文が織り出されたラメ袋帯です。帯芯が入っていないため、比較的柔らかく締めやすいです。締め跡などの使用感はございますが、特に目立つようなシミなどはなく状態の良いものです。【素材】正絹【色】白銀【サイズ】幅：30.6cm、長さ：426cm光の加減でラメ糸が輝きを増す帯で華やかでお勧めです。即決購入歓迎します。複数購入の場合は、お値引きいたしますのでコメントください。ご不明な点は、ご購入前にお気軽にご質問ください。1日経ってもコメントへの返信がない場合は、見落としの可能性がございます。お手数ですが、再度ご質問いただければ幸いです。袋帯はこちら #y袋帯この帯は、#301y16袋帯ed"

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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