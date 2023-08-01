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お気に入り 301y16◆ラメ袋帯 正絹 花唐草 蝶々 バラ レース風◆状態良好 成人式 振袖

商品の説明

白銀地にレース調の花唐草や蝶々文が織り出されたラメ袋帯です。帯芯が入っていないため、比較的柔らかく締めやすいです。
【お値下げ】203z2★絞り染 ラメ振袖 金彩 駒刺繍 梅★美品 成人式 卒業式
締め跡などの使用感はございますが、特に目立つようなシミなどはなく状態の良いものです。
二尺袖 着物 袴フルセット From KYOTO 紐柄無地袴 NO26693

振袖　中古　リサイクル　正絹　ガード済　茶　ブラウン　成人式　結婚式　着物　美品
【素材】正絹
ポリエステル コラボ振袖 玉城ティナ×キス•ミス 金彩 身丈170cm
【色】白銀
Y1641　振袖　マーガレット　桜刺繍　袴
【サイズ】幅：30.6cm、長さ：426cm
【PremiumStyle】★★新品未使用正絹振袖7点フルセット★★

◆ 新作新品振袖■白地振袖セット■成人おめでとう価格■高級手縫いフルオーダー込み
光の加減でラメ糸が輝きを増す帯で華やかでお勧めです。
振袖　紅型　立波籬花鳥文　鬼しぼ縮緬　m-3s2144

4800　振袖フルセット　成人式　美品　卒業式　結婚式　ふりそで
即決購入歓迎します。
4759　振袖　単品　成人式　卒業式　結婚式　ふりそで
複数購入の場合は、お値引きいたしますのでコメントください。
★振袖・帯 2点セット★m-782
ご不明な点は、ご購入前にお気軽にご質問ください。
名門　藤娘きぬたや　総絞り　振袖フルセット
1日経ってもコメントへの返信がない場合は、見落としの可能性がございます。お手数ですが、再度ご質問いただければ幸いです。
正絹振袖　袋帯　長襦袢　伊達襟　帯揚げ帯締めセット

【手縫い御仕立付】正絹 本疋田絞り十日町友禅振袖　名門 滝泰謹製
袋帯はこちら　#y袋帯
高級西陣　振袖　フォーマル　バッグ草履セット　銀彩ベース
この帯は、#301y16袋帯
振袖　芥子色　カラシ色　成人式　二十歳の集い　正絹
ed"

【値上げ予定品】小振袖　② 山吹色花紋

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

帯締め　振袖　成人式　くすみ系

成人式 振り袖 セット 無地

11y24★辻が花文様 袋帯 六通 正絹 銀糸★美品

rk-0125 色無地振袖 7点セット 洒落紋 落款 草木染作家 瑞寶 葵色

取引200回記念割引中【蔵出し179】袋帯　華車と四季花柄　六通柄　未仕立

No.360 振袖、成人式、正絹

やまと誂え 豪華♡金駒刺繍 正絹 振袖 艶やか地紋にパステル桜♡ 4点セット
白銀地にレース調の花唐草や蝶々文が織り出されたラメ袋帯です。帯芯が入っていないため、比較的柔らかく締めやすいです。締め跡などの使用感はございますが、特に目立つようなシミなどはなく状態の良いものです。【素材】正絹【色】白銀【サイズ】幅：30.6cm、長さ：426cm光の加減でラメ糸が輝きを増す帯で華やかでお勧めです。即決購入歓迎します。複数購入の場合は、お値引きいたしますのでコメントください。ご不明な点は、ご購入前にお気軽にご質問ください。1日経ってもコメントへの返信がない場合は、見落としの可能性がございます。お手数ですが、再度ご質問いただければ幸いです。袋帯はこちら　#y袋帯この帯は、#301y16袋帯ed"

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

お気に入り 301y16◆ラメ袋帯 正絹 花唐草 蝶々 バラ レース風◆状態良好 成人式 振袖

2分钟前

お気に入り 301y16◆ラメ袋帯 正絹 花唐草 蝶々 バラ レース風◆状態良好 成人式 振袖

¥12,600 ¥10,710

(税込) 送料込み
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出品者

c46fe

 1426

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コメント (16)

c46fe
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