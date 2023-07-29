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幸せなふたりに贈る結婚祝い B B S. 23SS新品未使用品24万円 ご専用です。ジッパー2.2. パーカー

商品の説明

ブランド名　Boris BIDJAN SABERI. ボリスビジャンサベリ。　　hand maid in Spain. 23SS 今季newモデル。　　品番　hybrid zipper 2.2. Fda10003+fto0002. Processes. Seam taped. Objectdyed. 素材　co75%…ny22%..ea3%. 表記サイズ　S ( 日本サイズSとMの中間サイズフィッティング). 各サイズ　首元付け根より実寸計測　着丈バック72.5…フロント70….身幅脇下52..身幅脇下より10cm下48….裾幅44…フード高さ25cm. 肩幅約42.5….袖丈肩ラインより65(サムホールニット部含む). 上腕筋周囲18/2–36…..手首周囲9/2–18. 2023年3月に　国内正規取り扱い店様より新品購入しております。　室内にて試着のみの　完全なる未使用品となっております。　　　　従来のジッパーモデル　ニット系コットンとは　異なり　コットン+ナイロン系のハイブリッド素材にて生産されたzipper 2.2. 無地側にややシャリ感のある素材と袖部ニット系素材にて　伸縮があり　また裏側リバーシブル部には、シームテーピングを施し　着やすさと便利さ(2wayリバーシブル使用可能) を兼ね揃えたnewアイテム❣️ 自身の体型によるフィッティング感想などは、　ジャストフィットですが　　余裕がある動きやすいフィッティング。ピタピタ　タイトフィットではありません。　　　ご不明な点ございましたら　お気軽にお声掛けください。　　　　　　　　Isaac sellam. エムエークロス。　incarnation. Backlash. Devoa. Julius. D hygen. Leon Emanuel blanck. Thom krom. Aleksandr manamis. Rick Owens. Reo ma. Marc le bihan.

L.G.B. パーカー

商品の情報

商品のサイズS
ブランドボリスビジャンサベリ
商品の状態新品、未使用

【新品タグ付き】チャンピオン×ソフ×Nハリウッド　パーカー

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ブランド名　Boris BIDJAN SABERI. ボリスビジャンサベリ。　　hand maid in Spain. 23SS 今季newモデル。　　品番　hybrid zipper 2.2. Fda10003+fto0002. Processes. Seam taped. Objectdyed. 素材　co75%…ny22%..ea3%. 表記サイズ　S ( 日本サイズSとMの中間サイズフィッティング). 各サイズ　首元付け根より実寸計測　着丈バック72.5…フロント70….身幅脇下52..身幅脇下より10cm下48….裾幅44…フード高さ25cm. 肩幅約42.5….袖丈肩ラインより65(サムホールニット部含む). 上腕筋周囲18/2–36…..手首周囲9/2–18. 2023年3月に　国内正規取り扱い店様より新品購入しております。　室内にて試着のみの　完全なる未使用品となっております。　　　　従来のジッパーモデル　ニット系コットンとは　異なり　コットン+ナイロン系のハイブリッド素材にて生産されたzipper 2.2. 無地側にややシャリ感のある素材と袖部ニット系素材にて　伸縮があり　また裏側リバーシブル部には、シームテーピングを施し　着やすさと便利さ(2wayリバーシブル使用可能) を兼ね揃えたnewアイテム❣️ 自身の体型によるフィッティング感想などは、　ジャストフィットですが　　余裕がある動きやすいフィッティング。ピタピタ　タイトフィットではありません。　　　ご不明な点ございましたら　お気軽にお声掛けください。　　　　　　　　Isaac sellam. エムエークロス。　incarnation. Backlash. Devoa. Julius. D hygen. Leon Emanuel blanck. Thom krom. Aleksandr manamis. Rick Owens. Reo ma. Marc le bihan.

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商品の状態新品、未使用

幸せなふたりに贈る結婚祝い B B S. 23SS新品未使用品24万円 ご専用です。ジッパー2.2. パーカー

16分钟前

幸せなふたりに贈る結婚祝い B B S. 23SS新品未使用品24万円 ご専用です。ジッパー2.2. パーカー

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d66e0e

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d66e0e
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