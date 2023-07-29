幸せなふたりに贈る結婚祝い B B S. 23SS新品未使用品24万円 ご専用です。ジッパー2.2. パーカー

ブランド名 Boris BIDJAN SABERI. ボリスビジャンサベリ。 hand maid in Spain. 23SS 今季newモデル。 品番 hybrid zipper 2.2. Fda10003+fto0002. Processes. Seam taped. Objectdyed. 素材 co75%…ny22%..ea3%. 表記サイズ S ( 日本サイズSとMの中間サイズフィッティング). 各サイズ 首元付け根より実寸計測 着丈バック72.5…フロント70….身幅脇下52..身幅脇下より10cm下48….裾幅44…フード高さ25cm. 肩幅約42.5….袖丈肩ラインより65(サムホールニット部含む). 上腕筋周囲18/2–36…..手首周囲9/2–18. 2023年3月に 国内正規取り扱い店様より新品購入しております。 室内にて試着のみの 完全なる未使用品となっております。 従来のジッパーモデル ニット系コットンとは 異なり コットン+ナイロン系のハイブリッド素材にて生産されたzipper 2.2. 無地側にややシャリ感のある素材と袖部ニット系素材にて 伸縮があり また裏側リバーシブル部には、シームテーピングを施し 着やすさと便利さ(2wayリバーシブル使用可能) を兼ね揃えたnewアイテム❣️ 自身の体型によるフィッティング感想などは、 ジャストフィットですが 余裕がある動きやすいフィッティング。ピタピタ タイトフィットではありません。 ご不明な点ございましたら お気軽にお声掛けください。 Isaac sellam. エムエークロス。 incarnation. Backlash. Devoa. Julius. D hygen. Leon Emanuel blanck. Thom krom. Aleksandr manamis. Rick Owens. Reo ma. Marc le bihan.

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ボリスビジャンサベリ 商品の状態 新品、未使用

ブランド名 Boris BIDJAN SABERI. ボリスビジャンサベリ。 hand maid in Spain. 23SS 今季newモデル。 品番 hybrid zipper 2.2. Fda10003+fto0002. Processes. Seam taped. Objectdyed. 素材 co75%…ny22%..ea3%. 表記サイズ S ( 日本サイズSとMの中間サイズフィッティング). 各サイズ 首元付け根より実寸計測 着丈バック72.5…フロント70….身幅脇下52..身幅脇下より10cm下48….裾幅44…フード高さ25cm. 肩幅約42.5….袖丈肩ラインより65(サムホールニット部含む). 上腕筋周囲18/2–36…..手首周囲9/2–18. 2023年3月に 国内正規取り扱い店様より新品購入しております。 室内にて試着のみの 完全なる未使用品となっております。 従来のジッパーモデル ニット系コットンとは 異なり コットン+ナイロン系のハイブリッド素材にて生産されたzipper 2.2. 無地側にややシャリ感のある素材と袖部ニット系素材にて 伸縮があり また裏側リバーシブル部には、シームテーピングを施し 着やすさと便利さ(2wayリバーシブル使用可能) を兼ね揃えたnewアイテム❣️ 自身の体型によるフィッティング感想などは、 ジャストフィットですが 余裕がある動きやすいフィッティング。ピタピタ タイトフィットではありません。 ご不明な点ございましたら お気軽にお声掛けください。 Isaac sellam. エムエークロス。 incarnation. Backlash. Devoa. Julius. D hygen. Leon Emanuel blanck. Thom krom. Aleksandr manamis. Rick Owens. Reo ma. Marc le bihan.

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