非売品 【SALE】HOUDINIフーディニ Mrs.Dunfri Sサイズ その他

color サンドストーム

レディースのSサイズになります

フーディニの特長である、肌触りがとても良いインサレーションジャケットです

使用回数5回程度の美品です。

ご検討よろしくお願いします!

定価 39000円

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し不可)

ジップ・ボタン···ジップアップ

素材···ナイロン

カラー···ベージュ

着丈···ショート

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フーディニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

