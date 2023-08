正規品! Note Redmi 10 SIMフリー グラファイトグレーXIG02 JE スマートフォン本体

ご覧頂きありがとうございます。

UQ新規契約時に購入しましたが、別のスマホを使用するので出品します。

契約時の通信確認と撮影、初期化のために開封した未使用品になります。

一括購入なので残債なしです。

ご質問あればお願い致します。

<概要>

カラー:グラファイトグレー

キャリア:au / UQ (5G対応)

容量:64GBモデル

インチ:約6.5インチ

サイズ:W76×H163×D9.0mm(最厚部10.3mm)

重量:約200g

防水・防塵:IPX8、IP6X

メイン:約4800万画素|深度:約200万画素|

マクロ:約200万画素

生体認証:指紋、顔

すり替え防止のため返品は不可でお願いします。

サブ機として使用できると思います。

自分でsimさして使用する知識がある方、宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

