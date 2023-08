買い誠実 ドール 【ゲリラお値下げ☆】希少 テヤン プーリップ 未開封 ノスフェラトゥ おもちゃ/人形

【商品説明文は必ずお読み下さい☆】

グルーヴ

GROOVE

テヤン

TAEYANG

ノスフェラトゥ

Nosferatu

2010年02月発売(メーカー終売)

【公式より】

覚醒!! 妖艶なゴシックホラー

ヴァンパイアの世界へ!

叫びは霧に吸い込まれもう貴女は私の獲物

香りたつ闇の世界で永遠の時を共に生きよう。

白い肌にシルバーの髪、シルバーの瞳の

瞳孔はブルーで神秘的。

赤が引き立つ豪華でゴシックな

ヴァンパイア姿。

口元に見える白く小さな牙は取り外すことも

可能です。

[付属品: 牙(着脱可能)/手袋、薔薇/ドール

スタンド]

【参考価格】

Amazon直近販売価格 77,000円

ヤフーオークション直近落札 48,000円

Y!ショッピング最安現在価格 59,800円

いわずと知れた、ゴシックスタイルのテヤン

代表作です。

新品購入し、未開封のまま飾っていました。

購入時のまま外箱にもビニールを被せて

ございます。

ドールが増えたため、整理しています。

未開封品ですので、すべて揃っています。

長期自宅保管品です。経年なりの状態にて

【目立った傷や汚れなし】としております。

品質や状態に神経質な方や評価で

クレームをなさる方はご遠慮ください。

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼

⚠️ご注意⚠️

過去に説明文をろくに読まず即購入し

『違っていた』と言う方がいました。

商品説明は【必ず】確認してください。

コンビニ/ATMお支払いの方の無言

未払いが多発しています!

事前にコメントか、取引メッセージにて

【お支払い予定日】を【必ず】お知らせ

ください。

未払い・購入キャンセルは迷惑です。

絶対やめてください!

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼

送料込価格は最安値での発送です。

テヤン

プーリップ

ダル

ブライス

ゴシック

ヴァンパイア

薔薇

銀髪

ドール

人形

レア

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品説明文は必ずお読み下さい☆】【ご納得の方のみ即購入可能です^^】#るあっと雑貨コチラ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ゲリラお値下げ中☆55,999円→49,999円↓↓↓39,999円↓↓↓35,999円↓↓↓29,999円!!(今だけ)手数料・送料がかかるためもうこれ以上のお値下げはできません。⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️グルーヴGROOVEテヤンTAEYANGノスフェラトゥNosferatu2010年02月発売(メーカー終売)【公式より】覚醒!! 妖艶なゴシックホラーヴァンパイアの世界へ! 叫びは霧に吸い込まれもう貴女は私の獲物香りたつ闇の世界で永遠の時を共に生きよう。白い肌にシルバーの髪、シルバーの瞳の瞳孔はブルーで神秘的。赤が引き立つ豪華でゴシックなヴァンパイア姿。口元に見える白く小さな牙は取り外すことも可能です。[付属品: 牙(着脱可能)/手袋、薔薇/ドールスタンド] 【参考価格】Amazon直近販売価格 77,000円ヤフーオークション直近落札 48,000円Y!ショッピング最安現在価格 59,800円いわずと知れた、ゴシックスタイルのテヤン代表作です。新品購入し、未開封のまま飾っていました。購入時のまま外箱にもビニールを被せてございます。ドールが増えたため、整理しています。未開封品ですので、すべて揃っています。長期自宅保管品です。経年なりの状態にて【目立った傷や汚れなし】としております。品質や状態に神経質な方や評価でクレームをなさる方はご遠慮ください。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼⚠️ご注意⚠️過去に説明文をろくに読まず即購入し『違っていた』と言う方がいました。商品説明は【必ず】確認してください。コンビニ/ATMお支払いの方の無言未払いが多発しています!事前にコメントか、取引メッセージにて【お支払い予定日】を【必ず】お知らせください。未払い・購入キャンセルは迷惑です。絶対やめてください!✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼送料込価格は最安値での発送です。テヤンプーリップダルブライスゴシックヴァンパイア薔薇銀髪ドール人形レア

