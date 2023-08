【商品名】

【カラー】 ボルドー

【素材】シルク100%

【型番】2 2048/6042

【販売元】 LVMHファッショングループ・ジャパン(株)セリーヌジャパン

【製造国】MADE IN MADAGASCAR

【サイズ】

表記サイズ;36

ウェスト;30.0cm (内周;66.0cm)

着丈;70.0cm

※平置き計測となります。

ウエストはゴムの仕上げとなっておりますので収縮が御座います。

ご参考程度にご確認下さいませ。

【コンディション】

S :展示品・新品同様

特筆すべきダメージや汚れのない使用感のあまり感じられない綺麗なお品物です。

ご利用にはこれからまだまだお使い頂けます。

※ あくまで一度人の手に渡っております。

中古品に理解のある方のご購入でお願い致します。

N :新品・未使用

S :展示品・新品同様

A :中古(綺麗な状態の中古品です。多少の小傷 etc は、ご了承下さいませ。)

B :中古 (使用感のある中古品です。小傷や擦れ等 ご了承下さいませ。)

C :中古 (かなりの使用感のある中古品です。傷や擦れ等がある場合がございます。)

【付属品】

本体のみ

※付属品無し

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セリーヌ 商品の状態 未使用に近い

