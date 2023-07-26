www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
スニーカーズで購入したものになります。
PEACEMINUSONE Nike Kwondo 1
発送はスニーカーズから送られてきた箱に入れて発送します。
Nike Kobe 5 Protro Bruce Lee
サイズは23.5cmです。
ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ "シーズン オブ ハー ミントフォーム
値下げや質問等あればお気軽にご連絡ください。
【最終セール】ナイキ ダンク グリーン 26.0cm
商品の情報
商品のサイズ
23.5cm以下
ブランド
ナイキ
商品の状態
新品、未使用
ナイキ エアジョーダン 1 ハイ OG ダークマリーナブルー スニーカー 30
ナイキ ダンク ロー レトロ NIKE DUNK DD3358-300 27.0
Nike Air Jordan 1 Mid "Bred" 値下げ可能
クリスチャンルブタン_ブラック_スニーカー_25cm前後_レザー_メンズ
METALLICA x VANS “Sad But True”SK8-Hi
スニーカーズで購入したものになります。発送はスニーカーズから送られてきた箱に入れて発送します。サイズは23.5cmです。値下げや質問等あればお気軽にご連絡ください。
商品の情報
商品のサイズ
23.5cm以下
ブランド
ナイキ
商品の状態
新品、未使用
無料発送 nike air jordan1 スパイダーマン 23.5cm スニーカー
375
17分钟前
無料発送 nike air jordan1 スパイダーマン 23.5cm スニーカー
¥
26,000
¥
14,560
(税込) 送料込み
6
1
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
スニーカー
nike air jordan1 スパイダーマン 23.5cm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
2640adb77aeb0
1441
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (1)
無料発送 nike air jordan1 スパイダーマン 23.5cm スニーカー
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥19,000
¥14,250
ナイキ エアージョーダン5レトロ ローカット ホワイト
¥26,900
¥15,064
NIKE AIR JORDAN 5 24センチ
¥20,950
¥11,732
Jordan 7 Cardinal ジョーダン7 カーディナル 27.5
¥23,500
¥13,160
Kith x Converse Chuck Taylor CT70 White
¥24,000
¥13,440
Graphpaper (グラフペーパー) MIZUNO WaveRider β
¥11,000
¥9,350
ミズノ ウエーブダイバースLG3 リミテッド
¥11,000
¥9,350
ナイキ エアジョーダン6 レトロOG インフラレッド ブラック
¥15,900
¥11,925
ナイキエアマックス95 26.5センチ
¥23,000
¥12,880
NewBalance × TokyoDesignStudio MS574
¥11,400
¥9,690
美品 大人気 特別モデル NIKE AIR MAX 97 QS
¥22,000
¥12,320
即日発送【新品未使用】YEZZY 450シリーズ SULFUR 25cm
¥13,000
¥11,050
【26.5cm 】CT70 チャックテイラー ローカット ブラック
¥22,000
¥12,320
UNPRE ARS LOW ballaholic×asicsコラボ
¥18,500
¥13,875
Nike Dunk Low Setsubun
¥29,000
¥16,240
最終価格 27.5㎝ PEACEMINUSONE × Nike Kwondo1
¥14,800
¥12,580
Nike WMNS Air Jordan OG "White/Black"
¥17,500
¥13,125
ナイキ ジョーダン スパイク40 spike ニックス NIKE JORDAN
¥43,000
¥23,650
イミルズ戦記 Archecore セット
¥13,700
¥11,645
プラダ サフィアーノ リボン ピンク 長財布 PRADA
¥15,000
¥12,750
Ready made Travis Scott Tシャツ
¥14,000
¥11,900
【完売品】SOPHNET. × CLUBHAUS ポロシャツ NAVY XL
¥11,999
¥10,199
PSP-3000 箱付き VIBRANTBLUE
ホーム
無料発送 nike air jordan1 スパイダーマン 23.5cm スニーカー
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.