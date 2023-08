グレゴリーのデイパックになります。

カラーはブラックです。

旧ロゴです。

旧ロゴのデイパックでほぼあるのはメインポケット内が1気室、ウエストベルト収納不可ですが、こちらに関しては旧ロゴでありながらメインポケット内にメッシュポケット等があり、ウエストベルトが収納出来るモデルになります。このモデルは現行タグに移行するまでのごく僅かな期間のみにあった希少なモデルであり見つけにくいかと思います。

こういったこだわりのある方に是非購入して頂ければと思います。

使用回数少なめで全体的にやや使用がありますが大切に使っていたので気になるダメージはございません。

内部コーティングもベタつきにおいありません。

チェストベルトは普段使わず、ウエストベルトはずっと収納していました。

あくまで中古品になりますので状態に関して神経質な方はご遠慮ください。

なお、値下げ交渉は受け付けておりません。

気になることがありましたらコメントの方にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

グレゴリー

デイパック

デイアンドハーフ

テールメイト

テールランナー

銀文字

青文字

銀タグ

青タグ

茶タグ

紫タグ

リュック

ヒップメイト

ビームス

復刻

デイ&ハーフ

ヴィンテージ

スケッチ

旧ロゴ

旧タグ

ダッフル

ボストン

トート

ドラム

ディッチデイ

カジュアルデイ

サッチェル

ショルダー

ウエスト

レア

タペストリー

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド グレゴリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

