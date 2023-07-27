2022新発 ３WAY ビジネスバック (Ballistic Spirit) ビジネスバッグ

３WAY ビジネスバック (Ballistic Spirit)

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定価 → 19,000円(税別)

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※値下げ不可

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リュックになる片紐が収納できます

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手持ちOK

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《本体》

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サイズ → 縦50cm、横32cm、マチ17cm

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A3サイズ収納可能

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重量 → 1300g

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ポケット数 →８(外側２/内側６)

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持ち手全長 → 30cm

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《付属ポーチ》

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サイズ → 縦30cm、横45cm、マチ８cm

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重量 → 400g

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ショルダーハーネス付きフック付き

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新聞紙に包んでビニールに入れて発送予定

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

３WAY ビジネスバック (Ballistic Spirit)BS-4806定価 → 19,000円(税別)※値下げ不可リュックになる片紐が収納できます手持ちOKショルダーにも✨《本体》サイズ → 縦50cm、横32cm、マチ17cmA3サイズ収納可能重量 → 1300gポケット数 →８(外側２/内側６)持ち手全長 → 30cm《付属ポーチ》サイズ → 縦30cm、横45cm、マチ８cm重量 → 400gショルダーハーネス付きフック付きペンホルダー付き新聞紙に包んでビニールに入れて発送予定３WAY ビジネスバックビジネスバック新品ビジネスバック ３WAYバック旅行 バックキャリーバックショルダーバックBallistic SpiritロジェールLOJeLLOJEL JAPANBallistic Spirit ビジネスバッグビジネスバック 大容量ビジネスリュックハイグロッシーHI-GLOSSY10502.1

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