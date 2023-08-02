お知らせ ログイン 会員登録 出品
超高品質で人気の 笹川和也 河童 釣り 絵画/タペストリ

商品の説明

笹川和也 河童 釣り
因幡鯉の図、軸、箱付
形式···額縁入り
池田修三　木版画　1979年　春　チューリップ
絵画の種類···油彩画・油絵
カレルチャペック マザーグース原画 山田康平氏
主題···動物
萩の図自筆掛軸『風光日々新』画：竹林　賛：福本積應（共箱）
#笹川和也 #河童 #釣り

【F10号】岡本太郎【挑み】肉筆保証/表裏サイン・鑑定シール有/油彩/油絵/額縁

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし
笹川和也 河童 釣り形式···額縁入り絵画の種類···油彩画・油絵主題···動物#笹川和也 #河童 #釣り

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

超高品質で人気の 笹川和也 河童 釣り 絵画/タペストリ

28分钟前

超高品質で人気の 笹川和也 河童 釣り 絵画/タペストリ

¥200,000 ¥92,000

(税込) 送料込み
6
6
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

d0caec7450

 921

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (6)

d0caec7450
超高品質で人気の 笹川和也 河童 釣り 絵画/タペストリ 超高品質で人気の 笹川和也 河童 釣り 絵画/タペストリ
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 超高品質で人気の 笹川和也 河童 釣り 絵画/タペストリ
© www.inba.net, Inc.