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笹川和也 河童 釣り
因幡鯉の図、軸、箱付
形式···額縁入り
池田修三 木版画 1979年 春 チューリップ
絵画の種類···油彩画・油絵
カレルチャペック マザーグース原画 山田康平氏
主題···動物
萩の図自筆掛軸『風光日々新』画：竹林 賛：福本積應（共箱）
#笹川和也 #河童 #釣り
【F10号】岡本太郎【挑み】肉筆保証/表裏サイン・鑑定シール有/油彩/油絵/額縁
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目立った傷や汚れなし
笹川和也 河童 釣り形式···額縁入り絵画の種類···油彩画・油絵主題···動物#笹川和也 #河童 #釣り
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超高品質で人気の 笹川和也 河童 釣り 絵画/タペストリ
375
28分钟前
超高品質で人気の 笹川和也 河童 釣り 絵画/タペストリ
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200,000
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美術品
絵画/タペストリ
笹川和也 河童 釣り
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d0caec7450
921
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コメント (6)
超高品質で人気の 笹川和也 河童 釣り 絵画/タペストリ
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