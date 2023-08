100％本物 The Pizz "STALKER" ローブローアート 絵画/タペストリ

ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。"Lord of Lowbrow"Artist The Pizz 1958-2015アメリカのローブローアートの神と言われた The Pizzが90年代に描いた作品 "STALKER"後期の作品と比べると比較的アンダートーンな色彩で雰囲気のある作品です。額装もピズが選んだ物で、サインもされています。マットな黒のフレームが作品にピッタリで絵を引き立てています。こちらの作品は実は未完成でピズ自身はもう少し色を入れようと思っていたのでは??と考えられてる貴重な作品であります。セレブリティにも多くのファンがおりコレクターがいます。長期保管しておりましたが保管時における傷み、汚れあります。また、元々あった汚れなどもあります。ただ、不思議ですがあまり気になりません。作品の味の様になっています。サイズ:810 × 660(mm) 額装のサイズです以上ご理解の上でご購入ください。NC • NR質問等ございましたらお気軽にコメントください。即購入OK#ThePizz#ザピッズ#ローブローアート#ローブローアーティスト#Lowbrow#lowbrowartist#hotrod#kustomkulture#tattoo#LA#longbeach#アート#絵画

