ご覧いただきまして有難う御座います♡

❤︎ameri vintage

❤︎ undress eduna opal dress

❤︎M size

❤︎付属品ベルトのみ

❤︎撮影の為一度短時間室内での着用

極品

※出品迷っておりますので、ご提示の価格でのご購入者様にお譲りさせていただきたいと思います

参考価格30,250円(税込み)

着丈125cm

肩幅34cm

ウェスト66-72cm (ゴム仕様)

♡シアーワンピース

♡スタンドカラーの襟元、手首、

全体の花柄はベロアでのデザイン

♡フロントはボタンデザインなので、

羽織としても^_−☆

タンクトップ×ボトムに一枚プラスするだけでオケージョン、デート、ディナーなどにも^_−☆

極品では御座いますが、一度は人の手に渡ったお品物です。

店舗と同様のクオリティお求めの方はご購入お控え下さい。

プロフ必読の上お取引お願い致します。

ご購入手続き後のコメントにはお応え出来ません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきまして有難う御座います♡❤︎ameri vintage❤︎ undress eduna opal dress❤︎M size❤︎付属品ベルトのみ❤︎撮影の為一度短時間室内での着用 極品※出品迷っておりますので、ご提示の価格でのご購入者様にお譲りさせていただきたいと思います参考価格30,250円(税込み)着丈125cm肩幅34cmウェスト66-72cm (ゴム仕様)♡シアーワンピース♡スタンドカラーの襟元、手首、 全体の花柄はベロアでのデザイン♡フロントはボタンデザインなので、羽織としても^_−☆タンクトップ×ボトムに一枚プラスするだけでオケージョン、デート、ディナーなどにも^_−☆極品では御座いますが、一度は人の手に渡ったお品物です。店舗と同様のクオリティお求めの方はご購入お控え下さい。プロフ必読の上お取引お願い致します。ご購入手続き後のコメントにはお応え出来ません。

