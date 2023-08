Supreme Tamagotchi Tee "White"

シュプリーム タマゴッチ Tシャツ "ホワイト"

サイズ M

☆可愛いタマゴッチステッカーとsupremeロゴステッカーをお付け致します♪♪(画像3枚目4枚目をご参照ください)

※ステッカーはおまけですので傷み等がありましてもご容赦願います

フロントにたまごっちのグラフィックがプリントされたTシャツです!

100% Cotton

※状態は良好だと思いますが、素人の目視判断程度ですので細かな見落とし等があるかもしれません。完璧に拘る方、細部まで気になされる神経質な方のご購入はご遠慮いただきたいと思います。

7700

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

