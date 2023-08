ローズバッド チェックのセットアップです。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ローズバッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ローズバッド チェックのセットアップです。・ビッグサイズテーラードジャケット大きめのサイズ感がマニッシュ。オリジナルのチェック柄を使用したテーラードジャケット。同じパターンで無地の紺ブレザーも用意しています。少し大きめのサイズ感がまじめすぎずラフに着て頂けます。トレンドのフーディー合わせやハイネックインナーとワンピース合わせなどスポーティー要素、フェミニン要素の掛け合わせで今年らしいコーディネートが完成です。着丈 70CM肩幅 37CM袖丈 60CM購入価格20900円マニッシュワイドパンツマニッシュな雰囲気が漂うワイドパンツ。2種類のチェックを組み合わせたインパクトのあるデザインが個性的なアイテムです。立体感のあるチェックは今年トレンドの素材です。テーラードジャケットと合わせてフォーマルなスタイリングを楽しんでも、フーディーと合わせてカジュアルダウンさせたコーディネートも今年らしくておススメです。ウエスト(後ろゴム入り)約68cm股下約66.5cm裾幅約31cm購入価格14300円状態▽全体的に毛羽立ち、毛玉あり破れなし他、見落としある可能性ございます。

