他方のオークションでも、出品しておりますので、他方で落札があった場合、突如出品を取り止めることがありますので、ご了承ください。

・ブランド

unfil(正規品です)

・サイズ

5

・カラー

ホワイト

・素材

シルク100%

・状態

特筆すべきダメージありません。

・定価

36300円

・実寸

ウエスト74〜94cm

股上33cm

股下74cm

ワタリ37cm

裾幅22cm

(素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。)

裾に向かってテーパードしたワイドフィットのイージーパンツ。ウエストはゴム仕様に加えドローコード付きのため、程よいフィット感が得られます。同素材のジャケット(品番 : WOSP-UM206)とのセットアップもおすすめ。

家蚕を紡績する過程で落ちた短い繊維を集めて作られたローシルクを用いてつくられた薄手のデニム生地。ネップの入った独特な風合いで、素朴で味わいのある雰囲気に仕上げられています。シルクならではのしなやかな風合いに加え吸放出性に優れた着心地の良い素材です。

【unfil(アンフィル)】

2017年秋冬からスタートした日本のブランド。考え抜かれた良い素材、シルエット、ディテールを以って、時間をかけて作られた洋服。気軽さと着心地の良さを大切に、シンプルかつ特別な洋服を展開している。

カラー···ホワイト

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンフィル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

他方のオークションでも、出品しておりますので、他方で落札があった場合、突如出品を取り止めることがありますので、ご了承ください。・ブランド unfil(正規品です)・サイズ 5・カラー ホワイト・素材 シルク100%・状態 特筆すべきダメージありません。・定価 36300円・実寸 ウエスト74〜94cm 股上33cm 股下74cm ワタリ37cm 裾幅22cm (素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。)裾に向かってテーパードしたワイドフィットのイージーパンツ。ウエストはゴム仕様に加えドローコード付きのため、程よいフィット感が得られます。同素材のジャケット(品番 : WOSP-UM206)とのセットアップもおすすめ。家蚕を紡績する過程で落ちた短い繊維を集めて作られたローシルクを用いてつくられた薄手のデニム生地。ネップの入った独特な風合いで、素朴で味わいのある雰囲気に仕上げられています。シルクならではのしなやかな風合いに加え吸放出性に優れた着心地の良い素材です。【unfil(アンフィル)】2017年秋冬からスタートした日本のブランド。考え抜かれた良い素材、シルエット、ディテールを以って、時間をかけて作られた洋服。気軽さと着心地の良さを大切に、シンプルかつ特別な洋服を展開している。カラー···ホワイトパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地

