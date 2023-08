ご覧頂きありがとうございます。

オンリーガレリア

Only galleria

の新品未使用

シルク使用の高級スリーピーススーツです。

サイズ表記は37です。

裾上げもしていない貴重な一着です。

格安で出品します。

シルクが使われており非常に高級感があり、明らかに普通の安いスーツとは異なります。上品な高級感があるので、結婚式やパーティーなどに最適です。

素材感がとても品があり上質さ、高級さ、優雅さが感じられます。

色合いも落ち着いていて合わせやすいです。

断捨離のため、格安でお譲りします。

即購入歓迎です。

喫煙者ではないためタバコの匂い等ありません。

ペットも飼っておりません。

他にも多くの衣類を格安出品中です。

まとめての購入大歓迎です。

どうぞよろしくお願い致します。

(出品にあたりスーツカンパニーのカテゴリーを借りています。)

————

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザスーツカンパニー 商品の状態 新品、未使用

