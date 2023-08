※私の真似をしている、またプロフィール文や商品説明文を盗用している安価な出品者は全て中国系の偽物ですのでご注意ください

※実物写真がほぼない、安価な偽物粗悪品にご注意ください

※洗濯タグがない、アウトレット品、裏起毛でない物も偽物です

ご覧いただきありがとうございます。

FOG Essentials Fleece Lounge Pants

エッセンシャルズ

ジャスティンビーバー着用モデル スウェットパンツ

FEAR OF GOD(フィアオブゴッド)はLAでJerry Lorenzo(ジェリー・ロレンゾ)により立ち上げられたブランド。あのKanye West(カニエ・ウェスト)が愛用しているブランドとして注目されています。ストリート、グランジ、ロック、モード、スポーツ、様々な要素を取り込んだアイテムは、生産数が少ないため世界的に入手困難なレアブランドとなっています。

カラー グレー&クリーム

サイズ Sサイズ(写真はMサイズを使用しています)

ウエスト77 長さ109 ヒップ99 股下80

付属品 袋タグ付き

並行輸入品の為、製造段階で糸のほつれがある場合がございます。ご購入の際はあらかじめご理解の上お願い致します。神経質な方はご遠慮ください。

※アメリカのブランドということもあり多少製造段階で糸のほつれや汚れ・キズ、付属品のキズがある場合がございます。

クオリティーの価値観が異なるためご了承下さいませ。

ご購入後、万が一に欠点商品が見つかりましたら、受取評価前にご遠慮なくコメントよりお申し付け下さいませ。

#fearofgod #Essentials #fog

#jerrylorenzo #ジェリーロレンゾ

#パンツ #スウェットパンツ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エフオージーエッセンシャルズ 商品の状態 新品、未使用

