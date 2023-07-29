堅実な究極の VINTAGE 2PAC Tシャツ ビンテージ RAPTEE SNOOP DOG Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド フィアオブゴッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2PACの ヴィンテージ RAP TEE です。 TUPAC の顔がビッグプリントされたインパクトのある RAPTEES になります。サイズが小さめなので安めに出品します！小柄な方や女性にはお買い得だと思います。状態も悪くないので女性へのプレゼントにもいかがでしょうか。着丈62cm身幅53cmJERRY LORENZO FEAR OF GOD DR DRE ICE CUBE 2PAC SNOOP DOGG EMINEM WU TANG METHODMAN REDMAN NOTORIOUS BIGGIE RAPTEES RAP TEE DMX AALIYAH SUPREME NIKE RAPTEE JERRY LORENZO MARILYN MANSON METALLICA MEGADETH GUNS N' ROSES NIRVANA DINOSAUR BRUCE WEBER OASIS BJORK RED HOT CHILI PEPPERS RADIOHEAD BJORK SONIC YOUTH KURT COBAIN TRAVIS SCOTT SLIPKNOT トラヴィススコット Justin Bieber WU-TANG CLAN

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フィアオブゴッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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