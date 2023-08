ご覧いただきましてありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リミフゥ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきましてありがとうございます。リミフゥのサスペンダースカート(吊りスカート)です。こちらで購入させていただきましたが、残念ながらサイズが合いませんでした…とても素敵なので、お直ししようか悩みながらの出品です。突然、削除する場合もございます。ウエストは2段階でサイズ調整可能です。サスペンダーもサイズ調整可能です。ポケット×2(スマホが入ります)カラー/ブラック素材/テンセル68% 綿32%ウエスト 約44㎝/約47㎝(スナップボタンで2段階調整可)スカート 約88〜90㎝(平置き 素人採寸の為誤差はご容赦ください)※お使いのモニター環境により実物と異なって見える場合もございます。※used品を購入しましたので、使用感等コメントいただいてもお答えできません。ご理解下さい。※used品の自宅保管品です、細かい繊維や髪の毛など付着する事もございます。細かい事が気になる方はご購入をお控えいただけたらと思います。※発送の際はコンパクトに折りたたみますので、折ジワ等ご了承お願い致します。LIMI feuリミフゥヨウジ ヤマモトサスペンダースカート吊りスカートカラー···ブラック柄・デザイン···無地シルエット···ギャザー素材···コットン、テンセル季節感···春、夏、秋、冬

