お気に入りの GP-110GR スノーピーク ガス オールシーズン使用可能 2ケース(48個) その他

スノーピークのギガパワーシリーズの燃焼器具の性能を最大限に引き出すガス燃料です。

燃焼器具に応じたガスをセレクトして安全にお使いください。

炎にこだわるスノーピークは、ガスにもこだわる。

ガスは燃焼器具のパフォーマンスを引き出す、重要な存在です。

各器具に合わせた専用缶を、必ずご使用ください。

※本製品はスノーピーク専用容器のため、それ以外の器具(こんろ等)には使用しないでください。

また、

車内、テント等では使用しないでください。

一酸化炭素中毒死や酸欠により窒息死の恐れがあります。

【Iso butane(イソブタン)】

沸点は-11.7°Cでノルマルブタンより低く、-10°Cでも着火が可能です。

蒸気圧はノルマルブタンより高いため安定した出力で燃焼し続けることができます。

1個の容量:110g

成分:LPG(液化イソブタン・液化プロパン)

*他社製品には使用できません。

*商品画像カラー(見え方含み)は、撮影上、光の加減により実際と多少異なる場合があります。

※スレ・小傷・塗装のムラ等は補償できませんので、神経質な方はご遠慮願います。

※土曜・日曜・祝日・連休(GW、お盆休み、年末年始)前後は休日のため連絡が取れない場合がありますので予めご了承ください。不明点はプロフィールにて確認下さい。

以上、十分にご理解いただける方のみご購入願います。

#スノーピーク

#SNOWPEAK

#ギガパワーガス

#ギガパワー

#プロイソ

#ガスカートリッジ

#カートリッジガス

#ガスボンベ

#ハイパワーガス

商品の情報 ブランド スノーピーク 商品の状態 新品、未使用

