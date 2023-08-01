ふるさと納税 機器セット ケーブル/シールド

※バラ売りは相談可ですが基本セットでお売りします。その方がお得になるように価格設定しております。

富士電線 VVFケーブル1.6ー3c



vvfケーブル2.0-3C黒白赤100m送料無料!!

◎マイクシールド

矢崎電線 YAZAKI S-5C-FB 同軸ケーブル

→購入価格：1000円

機器セット



カルダスバランスケーブル 1m位

◎マイク→audio−technica AT 4040

AudioQuest Q2 BFA スピーカー ケーブル 3.04m 2本

(マイク、マイクケーブル(Hexa 3M))

新品未使用 GOLD_16IEM MMCX_3.5mmリケーブル

→購入価格：34000円

VVFケーブル1.6-2c 2巻セット



アコースティックリバイブAcoustic Revive R-AU1-PL/1.0

動作確認済み

VVF3×1.6mm ケーブル2巻セット住電HSTケーブル



VVF ケーブル VVF3×2.0 （赤白黒） 1巻

◎Roland Rubix22

VVFケーブル 2.0-2c 1.6-2c 2巻セット

オーディオインターフェース

600V CV 3c×14sq 50m巻 電線ケーブル

→購入価格：17000円

富士電線 VVFケーブル1.6ー3c

本体は目立った汚れなどありません。

vvfケーブル2.0-3C黒白赤100m送料無料!!

動作確認済み

矢崎電線 YAZAKI S-5C-FB 同軸ケーブル



機器セット

【付属品】

カルダスバランスケーブル 1m位

・本体

AudioQuest Q2 BFA スピーカー ケーブル 3.04m 2本

・USBケーブル

新品未使用 GOLD_16IEM MMCX_3.5mmリケーブル

(箱がありません)

VVFケーブル1.6-2c 2巻セット



アコースティックリバイブAcoustic Revive R-AU1-PL/1.0

個人での所有ですので神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※バラ売りは相談可ですが基本セットでお売りします。その方がお得になるように価格設定しております。◎マイクシールド→購入価格：1000円◎マイク→audio−technica AT 4040(マイク、マイクケーブル(Hexa 3M))→購入価格：34000円動作確認済み◎Roland Rubix22オーディオインターフェース→購入価格：17000円本体は目立った汚れなどありません。動作確認済み【付属品】・本体・USBケーブル(箱がありません)個人での所有ですので神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

VVF3×1.6mm ケーブル2巻セット住電HSTケーブル