ふるさと納税 機器セット ケーブル/シールド

※バラ売りは相談可ですが基本セットでお売りします。その方がお得になるように価格設定しております。
富士電線 VVFケーブル1.6ー3c
vvfケーブル2.0-3C黒白赤100m送料無料!!
◎マイクシールド
矢崎電線 YAZAKI S-5C-FB 同軸ケーブル
→購入価格：1000円
機器セット
カルダスバランスケーブル 1m位
◎マイク→audio−technica AT 4040
AudioQuest Q2 BFA スピーカー ケーブル 3.04m 2本
(マイク、マイクケーブル(Hexa 3M))
新品未使用 GOLD_16IEM MMCX_3.5mmリケーブル
→購入価格：34000円
VVFケーブル1.6-2c 2巻セット
アコースティックリバイブAcoustic Revive R-AU1-PL/1.0
動作確認済み
VVF3×1.6mm ケーブル2巻セット住電HSTケーブル
VVF ケーブル VVF3×2.0 （赤白黒） 1巻
◎Roland Rubix22
VVFケーブル 2.0-2c 1.6-2c 2巻セット
オーディオインターフェース
600V CV 3c×14sq 50m巻 電線ケーブル
→購入価格：17000円
富士電線 VVFケーブル1.6ー3c
本体は目立った汚れなどありません。
vvfケーブル2.0-3C黒白赤100m送料無料!!
動作確認済み
矢崎電線 YAZAKI S-5C-FB 同軸ケーブル
機器セット
【付属品】
カルダスバランスケーブル 1m位
・本体
AudioQuest Q2 BFA スピーカー ケーブル 3.04m 2本
・USBケーブル
新品未使用 GOLD_16IEM MMCX_3.5mmリケーブル
(箱がありません)
VVFケーブル1.6-2c 2巻セット
アコースティックリバイブAcoustic Revive R-AU1-PL/1.0
個人での所有ですので神経質な方はご遠慮ください。
VVF3×1.6mm ケーブル2巻セット住電HSTケーブル
※バラ売りは相談可ですが基本セットでお売りします。その方がお得になるように価格設定しております。◎マイクシールド→購入価格：1000円◎マイク→audio−technica AT 4040(マイク、マイクケーブル(Hexa 3M))→購入価格：34000円動作確認済み◎Roland Rubix22オーディオインターフェース→購入価格：17000円本体は目立った汚れなどありません。動作確認済み【付属品】・本体・USBケーブル(箱がありません)個人での所有ですので神経質な方はご遠慮ください。