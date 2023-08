マーティン・キム × アシックス ゲルソノマです。

サイズが合わなかったため出品します。

サイズ26cmです。

新品未使用です。タグもつけたまま送付いたします。

メインカラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

