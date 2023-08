【正規品直輸入】 デニム　DSQUARED2 ダメージオイル デニム/ジーンズ

ご覧いただきありがとうございます

こちらは数年前にこちらで購入して数回着用、

その後出番がないのでお譲り致します

オイル加工⁉︎なので表面は少しベタつきます

目立つシミや破れもなく綺麗な状態だと思います

どなたかご興味のある方がいらっしゃいましたら

よろしくお願い致します♪

サイズ(平置き)

表示サイズ 44

ウエスト 41cm

股下 72cm

股上 24cm

裾幅 15cm

#レディース

#パンツ

#ストレート

#メンズ

#ジーパン

#ブランド

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

