数量は多い GEL-NANDI 新品　ASICS HI 28.5cm ハイ ゲルナンディ スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

asics アシックス 1021A475-200

GEL-NANDI HI ゲルナンディ ハイ

新品, 未使用, 未試着未試着

タグ付き

箱付き

サイズ28.5㎝ US 11

カラー PUTTY ベージュ

2000年にトレイルシューズとして登場したオリジナルをライフスタイルとして復刻したハイカットモデル。レイヤーが多く、耐久性に優れたアッパー構造は視覚的にも特徴的で、トレイルとユーティリティが融合したストリートファッションのトレンドに対して、ファッショナブルなアイテムとして提案。

カラー···ブラック

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

柄・デザイン···無地

素人保管であることをご理解の上、ご購入の検討をしていただければと思います。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

