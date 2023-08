モダンクラシックのエレガントなミラーです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

モダンクラシックのエレガントなミラーです。イタリアに代表される美しいヨーロッパデザインで、お部屋の印象ががらりと変わるでしょう。フレームもミラー加工された高級感あるデザイン。シンプルでシャープな印象です。大きなサイズで存在感があり、実用的な鏡としての使用はもちろん、お部屋やお店、美容院、レストランなどの壁面装飾に最適です。サイズ: 幅70.5cm 奥行3.5cm 高さ100.5cm重量 10.5kg通常宅急便(お玄関渡し)送料無料※沖縄県・北海道・九州・離島地域は送料がかかります★輸入品のため、小さなスレ・小傷・若干の枠のズレなどがございます。 ご了承のうえ、お買い求めください。★商品写真はサンプル商品を撮影したものです★ 柄の出方や色合いなど、仕上がり具合に若干の個体差がございますので掲載写真は 「全体的な商品イメージ」 としてお考え下さい。 インターネット上の写真では、実物の色や質感までを完全に表現することができません。 「写真のイメージと違う」という理由でのクレームはご遠慮下さい。テイスト...アンティーク・クラシック、エレガント、カントリー風、コースタル・海岸風、シャビーシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、ポップ・カジュアル、ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風、姫系・フェミニン・ロマンチック、北欧、北欧モダン鏡枠素材...ガラス・クリスタル鏡形状...角型鏡面数...1面

