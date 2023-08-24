【超特価】 SONY(ソニー) ONU 一体型サービスルーター NSD-G1000T PC周辺機器

■内容

HITACHI Wooo H9000 W32L-H9000

本体、箱、説明書、付属品全て

外付ハードディスク（6TB） 大容量



STAR WARS First Order Stormtrooper 動作確認

■状態

iris軸 varmilo moonlight 92 jisゲーミングキーボード

動作問題なし

MAX様専用 HP X27i WQHDモニタ 1440p 144Hz



MacBook pro M2 512GB 14インチ +α

ONU一体型サービスルーター

美品 iPad用Smart Keyboard 日本語 MX3L2J/A



専用 Apple Watch 5 40mm

メーカー：ソニー

❣️10本純正理想科学RISOリソーFIIタイプS-8123ミディアムブルー

型番：NSD-G1000T

【新品未使用】ロジクール superlight 赤 ゲーミングマウス

外形寸法：約 200 mm×200 mm×26 mm（高さ×幅×奥行、ブラケットおよび突起物を除く）

TOSHIBA REGZA S10 32S10 付属品全て有り ケーブル付き

質量：約 790g、ブラケットを除く

Kinesis Advantage2 日本語配列モデル 赤軸静音（ピンク軸）

最大消費電力：36 W

新品 Skypad 3.0 XL SORA error 404

定格電流/電圧：3 A、12 V AC100 V

ひい様専用【エルガトgamecapture付き】G-Tune P5-CML-KK

動作環境 温度：0 - 40 ℃ 湿度：0 - 80 ％

(002697)レノボ・ジャパン 40AN0135JP ThinkPad

有線 LAN 2.5GBASE-T（1)、 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（3） Auto-nego/MDI-X

【ヒカル様専用】エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト

無線 LAN 802.11ax/ac/a/b/g/n 4x4 MIMO 種類...無線LANルーター(Wi-Fiルーター)

TOSHIBA REGZA 40V31 40インチ 液晶テレビ

通信速度

【美品】東プレ REALFORCE R2 PFU Limited Edition

5GHz帯でIEEE 802.11axによる最大4,800Mbps

ameboshi様専用MagicTrackpad対応パームレスト庇Ver 白

2.4GHz帯で最大1,150Mbps

Touch ID搭載 Magic Keyboard JIS 10キー付 ブラック



ec2-cw zowie ワイヤレスゲーミングマウス

値引き交渉不可

Canon MF417dw



【未使用品】スターマイクロニクス TSP143Ⅲラン レシートプリンター USB

24時間以内に発送します！

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

■内容本体、箱、説明書、付属品全て■状態動作問題なしONU一体型サービスルーターメーカー：ソニー 型番：NSD-G1000T 外形寸法：約 200 mm×200 mm×26 mm（高さ×幅×奥行、ブラケットおよび突起物を除く） 質量：約 790g、ブラケットを除く最大消費電力：36 W 定格電流/電圧：3 A、12 V AC100 V 動作環境 温度：0 - 40 ℃ 湿度：0 - 80 ％ 有線 LAN 2.5GBASE-T（1)、 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（3） Auto-nego/MDI-X 無線 LAN 802.11ax/ac/a/b/g/n 4x4 MIMO 種類...無線LANルーター(Wi-Fiルーター)通信速度 5GHz帯でIEEE 802.11axによる最大4,800Mbps2.4GHz帯で最大1,150Mbps値引き交渉不可24時間以内に発送します！

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

【たー様専用】Fitbit LUXE BLACK/GRAPHITE BLACKCanon G3360 プリンターReasnows1 beloader proVaxee XE wirelessG913 TKL ホワイト 【新品未使用】