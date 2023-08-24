【超特価】 SONY(ソニー) ONU 一体型サービスルーター NSD-G1000T PC周辺機器

■内容
HITACHI Wooo H9000 W32L-H9000
本体、箱、説明書、付属品全て
外付ハードディスク（6TB） 大容量
STAR WARS First Order Stormtrooper 動作確認
■状態
iris軸 varmilo moonlight 92 jisゲーミングキーボード
動作問題なし
MAX様専用 HP X27i WQHDモニタ 1440p 144Hz
MacBook pro M2 512GB 14インチ +α
ONU一体型サービスルーター
美品 iPad用Smart Keyboard 日本語 MX3L2J/A
専用 Apple Watch 5 40mm
メーカー：ソニー
❣️10本純正理想科学RISOリソーFIIタイプS-8123ミディアムブルー
型番：NSD-G1000T
【新品未使用】ロジクール superlight 赤 ゲーミングマウス
外形寸法：約 200 mm×200 mm×26 mm（高さ×幅×奥行、ブラケットおよび突起物を除く）
TOSHIBA REGZA S10 32S10 付属品全て有り ケーブル付き
質量：約 790g、ブラケットを除く
Kinesis Advantage2 日本語配列モデル 赤軸静音（ピンク軸）
最大消費電力：36 W
新品 Skypad 3.0 XL SORA error 404
定格電流/電圧：3 A、12 V AC100 V
ひい様専用【エルガトgamecapture付き】G-Tune P5-CML-KK
動作環境 温度：0 - 40 ℃ 湿度：0 - 80 ％
(002697)レノボ・ジャパン 40AN0135JP ThinkPad
有線 LAN 2.5GBASE-T（1)、 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（3） Auto-nego/MDI-X
【ヒカル様専用】エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト
無線 LAN 802.11ax/ac/a/b/g/n 4x4 MIMO 種類...無線LANルーター(Wi-Fiルーター)
TOSHIBA REGZA 40V31 40インチ 液晶テレビ
通信速度
【美品】東プレ REALFORCE R2 PFU Limited Edition
5GHz帯でIEEE 802.11axによる最大4,800Mbps
ameboshi様専用MagicTrackpad対応パームレスト庇Ver 白
2.4GHz帯で最大1,150Mbps
Touch ID搭載 Magic Keyboard JIS 10キー付 ブラック
ec2-cw zowie ワイヤレスゲーミングマウス
値引き交渉不可
Canon MF417dw
【未使用品】スターマイクロニクス TSP143Ⅲラン レシートプリンター USB
24時間以内に発送します！
【たー様専用】Fitbit LUXE BLACK/GRAPHITE BLACK
Canon G3360 プリンター
Reasnows1 beloader pro
Vaxee XE wireless
G913 TKL ホワイト 【新品未使用】
■内容本体、箱、説明書、付属品全て■状態動作問題なしONU一体型サービスルーターメーカー：ソニー 型番：NSD-G1000T 外形寸法：約 200 mm×200 mm×26 mm（高さ×幅×奥行、ブラケットおよび突起物を除く） 質量：約 790g、ブラケットを除く最大消費電力：36 W 定格電流/電圧：3 A、12 V AC100 V 動作環境 温度：0 - 40 ℃ 湿度：0 - 80 ％ 有線 LAN 2.5GBASE-T（1)、 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（3） Auto-nego/MDI-X 無線 LAN 802.11ax/ac/a/b/g/n 4x4 MIMO 種類...無線LANルーター(Wi-Fiルーター)通信速度 5GHz帯でIEEE 802.11axによる最大4,800Mbps2.4GHz帯で最大1,150Mbps値引き交渉不可24時間以内に発送します！