【返品?交換対象商品】 新品未開封　クロサギ公式グッズ　黒崎高志郎 平野紫耀　ベア 鍵 アクスタ アイドル

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平野紫耀くん主演TBSクロサギ公式グッズ3点セット ※まとめ売り ▪️黒崎高志郎---コスチュームベア ▪️黒崎高志郎---アクリルスタンド ▪️黒崎高志郎---劇中使用アパートの鍵☆全て新品未開封です。2セット持っているため、1セットを出品します。自宅にて保管しておりましたので、ご理解いただいた上でのご購入を、よろしくお願いいたします。☆ゆうゆうパケットプラスの専用BOXに入れて、防水対策、ひとつひとつプチプチ梱包して、丁寧に発送させていただきます。▪️バラ売り不可▪️お値下げ不可▪️即購入OK▪️コメントなしOK▪️24時間以内発送▪️匿名配送King & Prince キンプリ 平野紫耀TBSドラマ クロサギ DVD-box発売おめでとう人気グループ···King & Princeグッズ種類···キーホルダージャンル···男性アイドル