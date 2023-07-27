【冬バーゲン★】 Watch Xiaomi S1 日本版 シルバー 腕時計(デジタル)

シャオミのスマートウォッチ、Xiaomi Watch S1 silverです。

G-SHOCK x STUSSY 25th記念モデル

製品の詳細は公式サイトをご確認ください。

ゴールデンコンセプトApple Watch Series 5 44mmセット売り



Apple Watch Series 4(GPS + Cellularモデル)

2023年の2月上旬に、ECサイトの小米公式ストアで購入しました。

approach s60



カシオCASIOマッドマンMUDMAN/GWー9300ー1JF／電波ソーラー

2本ベルトが付属していたうち、グレーのラバーバンドを使用しておりました。

G-SHOCK GBX-100KI 五十嵐カノア

革製バンドは開封時に試着したのみで、ほぼ新品です。

AppleWatch series6 space gray 44mm



アップルウォッチ SE GPS+セルラー 44mm ミッドナイトアルミニウム

ラバーバンドには使用に伴う劣化がありますが、本体は頑丈なのか傷が見当たりません。

新品未使用 GW-9400YJ-1JF レンジマン エマージェンシーカラー

充電器（写真5枚目円形の物）に、擦れ傷があります。

【値下げ中！！】G-SHOCK メタル



【新品未開封】Fitbit charge5 ソフトゴールド ルナホワイト

本体、ラバーバンド、革バンド、ケーブル、充電器、説明書類をお届けします。

商品の情報 ブランド シャオミ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

シャオミのスマートウォッチ、Xiaomi Watch S1 silverです。製品の詳細は公式サイトをご確認ください。2023年の2月上旬に、ECサイトの小米公式ストアで購入しました。2本ベルトが付属していたうち、グレーのラバーバンドを使用しておりました。革製バンドは開封時に試着したのみで、ほぼ新品です。ラバーバンドには使用に伴う劣化がありますが、本体は頑丈なのか傷が見当たりません。充電器（写真5枚目円形の物）に、擦れ傷があります。本体、ラバーバンド、革バンド、ケーブル、充電器、説明書類をお届けします。

商品の情報 ブランド シャオミ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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