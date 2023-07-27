【冬バーゲン★】 Watch Xiaomi S1 日本版 シルバー 腕時計(デジタル)

|ブランド
|シャオミ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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46分钟前
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Xiaomi Watch S1 - Xiaomi Japan
シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Watch S1 12日間バッテリー持続 1.43インチディスプレイ 大画面 Bluetooth 5.2 血中酸素レベル測定 117種類ワークアウトモード Bluetooth通話対応 腕時計 GPS ワイヤレス充電 5ATM防水(シルバー)
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