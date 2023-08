ジャンク品(故障品)

ps4 本体 CUH-7100 pro 1TB コントローラーのみ新品未開封

HDDは抜いてあります。

PlayStation 4 Pro

分解記録あります。

ゲームキューブ 本体 メタルギアソリッド ツインスネークス プレミアムパッケージ



PCエンジンDUO 本体

―――――――――――――――――――――――――

reasnows1+reasnowc1セット



ゲームボーイカラー ソフトセット

PlayStation4

SONY PS VR CUH-ZVR2

MODEL CUH-2200B (1TB)

Oculus Quest 256GB- 完全ワイヤレスのオールインワンVR



ニンテンドー3DS DS など 本体・ソフト ジャンクセット



美品 XBOX ONE S ALL DIGITAL EDITION

①いきなり電源がつかなくなってしまった完全なるジャンク品です。

Switch本体有機EL JCネオン 新品未開封品

初期化できなかったため中のHDDだけは抜いてあります。

PS4 スリム 500GB 中古 箱無し ps4 本体



Shi様 専用

②コントローラーもジャンク品です。

PC-FX本体



PlayStation3 CECH-4000B LW メタルギアソリッドセット

画像のものが全てです。

【ジャンク品】 SONY PlayStation4

(HDDは抜いてあります)

PS5(CFIJ-10002)GT7同梱版



NINTENDO SWITCH + 128gb sdカード + 画面保護フィルム

――――――――――――――――――――――――――

DualSense Edge ワイヤレスコントローラー CFI-ZCP1J



スターバックス様専用スイッチ本体

コントローラーには裏に子供の

【完品】ニンテンドースイッチライト ターコイズ Switch lite 本体

イタズラ書きがあります。

[本体のみ]PlayStation®4 ジェット・ブラック 500GB

アルコールで拭きはしましたが

任天堂 Switch ライト ターコイズ

綺麗にしきれませんでした。

プレステ5 本体 CFI-1200A01 新品 未開封



PlayStationVita PCH2000 マイクラソフト付き

HDDは中身を抜いてあります。

ジョイコン

ネジは紛失防止で小袋に入れておきます。

プレイステーション5 デジタル Edition モニター ヘットセット



任天堂 ゲームキューブ本体+ソフト3本+バイオハザード攻略本セット

※PS4の箱がないためリサイクル(お茶類など)の段ボールを使って、プチプチを巻いての簡易梱包となります。

SEGA MARKⅢ 本体【ジャンク品】



NEW ニンテンドー 2DS LL 本体 ブラック×ライム 動作確認済み

宅急便にて発送いたします。

PlayStation 5 CFI-1200A01 新品未開封



(日焼けあり)PlayStation®4 CUH-1200AB02



REAL 3DO (FZ-1) 本体



NINTENDO SWITCH HAD-S-KAYAA ニンテンドー スイッチ

※こちらの出品物は

NINTENDO ファミリーコンピュータ AV仕様

返品返金、キャンセル対応はできませんので

♡マイクロソフト Xbox Series S♡エックスボックス

ご理解、ご了承のうえ十分ご検討ください。

Nintendo GAMEBOY ADVANCE AGB-S-OA



プレステ3 ホワイト 本体 ソフト3本 ジャンク



中古 箱&付属品付き と 色付きコントローラー NINTENDO SWITCH

部品取りができる強者さま、いかがでしょうか?

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 全体的に状態が悪い

ジャンク品(故障品)HDDは抜いてあります。分解記録あります。―――――――――――――――――――――――――PlayStation4MODEL CUH-2200B (1TB)①いきなり電源がつかなくなってしまった完全なるジャンク品です。初期化できなかったため中のHDDだけは抜いてあります。②コントローラーもジャンク品です。画像のものが全てです。(HDDは抜いてあります)――――――――――――――――――――――――――コントローラーには裏に子供のイタズラ書きがあります。アルコールで拭きはしましたが綺麗にしきれませんでした。HDDは中身を抜いてあります。ネジは紛失防止で小袋に入れておきます。※PS4の箱がないためリサイクル(お茶類など)の段ボールを使って、プチプチを巻いての簡易梱包となります。宅急便にて発送いたします。※こちらの出品物は返品返金、キャンセル対応はできませんのでご理解、ご了承のうえ十分ご検討ください。部品取りができる強者さま、いかがでしょうか?

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 全体的に状態が悪い

Nintendo Switch lite 任天堂スイッチライト 本体 ソフト【PlayStation5】 CFl-1200A01【動作確認済】Switch 本体のみ 2020年製 バッテリー強化モデル【新品】【未使用】プレイステーション5 デジタル EditionPS4 FF15エディションNINTENDO SWITCH LITE 美品 カバー付きNG ネオジオ スティックコントローラ NEO-AEC MAX330MEGA