クラネ CLANE デニム

サイズ:M相当

色:インディゴ

着用2回

クラネ初期の頃のシークレットデニムです。(写真の最後に購入履歴の品名載せてます)

若干テーパードシルエットで、丈は裾上げしてません。

もともと短め設定の丈で、157㎝でくるぶし隠れるくらいです。(ウエストのサイズで購入したので、本来短めに足首出して履くのかなと思います。)

どちらでも可愛いと思います!

生地は少しツヤ感があり素敵です。

現在のシークレットデニム SECRETとはまた違った雰囲気です。

お探しの方、コレクターの方…ぜひ!

値下げ交渉可(常識の範囲内・大幅値下げはご遠慮願います)

※手数料送料込の価格設定にご了承ください。

出品を迷っておりますので突然削除するかも知れません。

クラネ CLANE デニム シークレットデニム SECRET DENIM



・あくまで中古品ですので、その点ご理解よろしくお願いします。

神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。

・発送の際、小さく畳んで梱包しますので、畳みじわはご了承下さい。

・自宅保管のため、その点ご理解のある方よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クラネ 商品の状態 未使用に近い

