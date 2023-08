米国PGS(ProGuitarShop)スタッフの手によってカスタム・チューニングされたヴィンテージエコー&ルーパーで現在は販売終了している商品です。

tc helicon VoiceTone Synth エフェクター【廃盤】レア

なかなか国内では流通していなかった商品となりますので、探している方も多いのではないでしょうか。

darkglass alpha omicron おすし様専用



新品 Seymour Duncan Dirty Deed Distortion

本体、箱、ステッカー、接続コード、など画像の物で全てです。

Durham electronics Mucho Boost 初期型



Two Notes Torpedo Live ロードボックス キャビネットシミュ

購入後1度自宅で使用したのみで、その後は箱に入れて保管をしておりました。

Fuzz Face テレフンケンBC108トランジスタ搭載

機材整理のため出品を致します。

Moonshine Overdrive



MAD PROFESSOR Sweet Honey Overdrive HW版

本体に目立つ傷はなく綺麗ですが、詳細は画像よりご判断下さい。

Chase Bliss Habit チェイスブリスオーディオ チェイスブリス

また購入当初から本体側面に若干の塗装傷(?)のようなものがありました。

MAD PROFESSOR The Green Wonder

注意深く観察して見える程度のものですが、詳細は写真6〜7枚目をご参照ください。

bbe di-100



TS808 weed mod (rc4558p) / Ibanez*ジャンク扱い

電源アダプターでの動作確認済みです。(9V電池の差し込み口はありますが、調べたところ本品は電源アダプターでのみ利用できる商品となります)

LANDGRAFF DYNAMIC OVERDRIVE



【美品】BOSS MT-2 (Metal Zone)

中古の電子機器となりますので、こちらご理解の上でご検討を頂けましたら幸いです。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

米国PGS(ProGuitarShop)スタッフの手によってカスタム・チューニングされたヴィンテージエコー&ルーパーで現在は販売終了している商品です。なかなか国内では流通していなかった商品となりますので、探している方も多いのではないでしょうか。本体、箱、ステッカー、接続コード、など画像の物で全てです。購入後1度自宅で使用したのみで、その後は箱に入れて保管をしておりました。機材整理のため出品を致します。本体に目立つ傷はなく綺麗ですが、詳細は画像よりご判断下さい。また購入当初から本体側面に若干の塗装傷(?)のようなものがありました。注意深く観察して見える程度のものですが、詳細は写真6〜7枚目をご参照ください。電源アダプターでの動作確認済みです。(9V電池の差し込み口はありますが、調べたところ本品は電源アダプターでのみ利用できる商品となります)中古の電子機器となりますので、こちらご理解の上でご検討を頂けましたら幸いです。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1992's Proco Rat Ⅱ LM308 銀ネジ モトローラBOSS OC-329 Pedals EUNA ハイエンドバッファー 29pedals【未使用】 Mesa/Boogie GRID SLAMMER OverDriveBOSS DD-20 ディレイBOSS LOOP STATIONBJFe 20th Honey Bee Gold OD 4K w/toggle