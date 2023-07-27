定番の中古商品 デスレーベル デスマシーン22-23 ボード

タイプ···グラトリ

Libtech Orca 156 リブテック オルカ

セット···単品

RIDE MANIC

形状···その他

【153cm】21-22 FNTC TNT R 21-22 DRAKE/KING

家庭の事情でやらなくなったので売ります

22-23 BC-STREAM RIDER'S SPEC VL 159

エッジのところに少々傷があります

バートン burton アンインク uninc 153

まだ3回しか使用していません

雪山愛好家様専用 オガサカ CT−Ｌ 158cm 19−20モデル使用回数10回

中古品なので神経質な方はお断りします。

商品の情報 商品のサイズ 145cm-150cm未満 商品の状態 やや傷や汚れあり

タイプ···グラトリセット···単品形状···その他家庭の事情でやらなくなったので売りますエッジのところに少々傷がありますまだ3回しか使用していません中古品なので神経質な方はお断りします。

商品の情報 商品のサイズ 145cm-150cm未満 商品の状態 やや傷や汚れあり

【早い者勝ち】RIDE PSYCHOCANDY148 C-6 Lwrx snowboard mk-t 148.5