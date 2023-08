から厳選した 80s 〜 90s ビンテージ ウエスタンシャツ USA製 エプロン 美品 レア シャツ

ブランド

DRIES VAN NOTEN ライカ期 レギュラーカラー シャツ 白



ミスターフリーダム シュガーケーン ジョニーデップ 着用 シャツ

miller ミラー

virgo Naughty zebra shirts & shorts



ワコマリア レオパード 長袖 シャツ

サイズ

デラックスウエア LV-28 60s CHECK PATTERN BLACK M



AURALEE オーラリー オープンカラーシャツ 半袖 黒 4

L

ワコマリア バスキア アロハシャツ クリーニング済み



箔水玉コムデギャルソン COMME des GARCONS SHIRT

サイズ実寸(cm)

【最高デザイン】まだらアート柄 半袖シャツL◆アロハ総柄レトロ古着ヴィンテージT



comoli 23ss リネン ドットシャツ

肩幅:47

ジョンローレンスサリバン メンズシャツ

身幅:60

TORNADO MART 総柄 花柄 シャツ y2k トルネードマート

袖丈:66

【未使用】RALPH LAUREN ボタンダウンシャツ 半袖シャツ L

着丈:85

son of the cheese Omble TieDye Shirt



【コムドットやまと着用】supreme fuck work shirt 22ss

素材

【超希少!!】ラルフローレン 和柄 総柄 開襟 オープンカラー シャツ 青 2



ポリシャツ 薔薇 バラ 総柄 LL 派手 ジャパンヴィンテージ

polyester 65% cotton 35%

希少【HERILL】SUVIN BD SHIRT



Supreme シャツ

コンディション

FENDI フェンディ チェックシャツ イタリア製 春 アーカイブ ハイブランド



21ss シャツ

A

エディフィス DEVEAUX デヴォー バスケット シャツ ブルゾン 【美品】



Paul Smith 花 フラワー 刺繍 デザイン シャツ ポール・スミス

※詳しくはランク表をご覧ください

Mサイズ!DAIWA PIER39



極美品 バーバリーブラックレーベル ノバチェック 長袖シャツ ホースロゴ刺繍

フォロー割引

60s thenor ビンテージ オンブレチェックレーヨンシャツ ブルーEU古着



【29 半袖シャツ 白 黒 金 刺繍 ニット切り替え ハーフボタン レトロ】

⚫︎ 〜4,999円 → 100円引き

TAKAHIROMIYASHITA TheSoloIst 180°シャツ

⚫︎5,000〜6,999円 → 200円引き

Paul Smith COLLECTION ドレスシャツ

⚫︎7,000〜9,999円 → 300円引き

ワコマリア レーヨン アロハシャツ

⚫︎10,000円〜 → 400円引き

wjk スリーピングシャツ アトリエシャツ キーネック スキッパー



ネイバーフッド アロハシャツ L

⌘ご案内⌘

ポロ スポーツ/POLO SPORT ワンナップ(開襟)コットンチェックシャツ



パタゴニア パタロハリミテッドエディション 2020 サイズM 新品未使用品

値下げ交渉は常識の範囲内かつフォロワーのみ対応いたします。また、まとめて購入を希望する場合はコメント欄にメッセージをお願いします。

SON OF THE CHEESE サノバチーズ オープンカラーシャツ 半袖 L



COMOLI 22SS 空紡オックスC.P.Oシャツ サイズ2

古着を取り扱います。ご不明な点は必ず質問をするか神経質な方はご購入をお控えください。

バーバリーズ ノバチェック シャツ シャドーホース



US買付け商品Reason×Narutoボタンシャツ

ご購入・ご入金頂いてから1〜2日で発送手続きいたます。また、お受け取り後はスムーズな評価をお願いします。

セール!新作!美品!paul smithの高級シャツ



56TATTO STUDIO HAWAIIAN SHIRT

専用・取置は対応しておりません。

supreme 長袖チェックシャツ



ワコマリア バスキア アロハシャツ 新品

平置きで採寸しています。多少の誤差が生じる場合がございますがご容赦ください。

新品 48 22aw OUR LEGACY プルオーバーレースシャツ 4520



20SS mando 新品未使用 レーヨンシャツ 吉沢亮着用

コンパクトに畳んで発送いたします。保管・梱包によるシワはご容赦ください。

23年4月購入 バーバリー ドレスシャツ



OLD stussy ステューシー 90s 刺繍チェックシャツ

保管環境に喫煙者・ペットはおりません。

yohji yamamoto COSTUME 'D HOMME シャツ 長袖 2



未使用 WTAPS LEAGUE / SS / COTTON. FLANNEL

ご購入の返品・返金は承っておりません。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

ブランドmiller ミラーサイズLサイズ実寸(cm)肩幅:47身幅:60袖丈:66着丈:85素材polyester 65% cotton 35%コンディションA※詳しくはランク表をご覧くださいフォロー割引⚫︎ 〜4,999円 → 100円引き⚫︎5,000〜6,999円 → 200円引き⚫︎7,000〜9,999円 → 300円引き⚫︎10,000円〜 → 400円引き⌘ご案内⌘値下げ交渉は常識の範囲内かつフォロワーのみ対応いたします。また、まとめて購入を希望する場合はコメント欄にメッセージをお願いします。古着を取り扱います。ご不明な点は必ず質問をするか神経質な方はご購入をお控えください。ご購入・ご入金頂いてから1〜2日で発送手続きいたます。また、お受け取り後はスムーズな評価をお願いします。専用・取置は対応しておりません。平置きで採寸しています。多少の誤差が生じる場合がございますがご容赦ください。コンパクトに畳んで発送いたします。保管・梱包によるシワはご容赦ください。保管環境に喫煙者・ペットはおりません。ご購入の返品・返金は承っておりません。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

【KEBOZ】ベースボールシャツ TシャツWTAPS/LEAGUE/LS/GRAYL SSZ × BEAMS PLUS COACH JACKET brochure山と道 UL shirt sand 新品未使用 L サンドアロハシャツ◎カメハメハ◎See Hawaii◎黒◎MサイズDECSENDANT JAMES LS SHIRT美品 INDIVIDUALIZED SHIRTS プルオーバーシャツRebuild by Needles ファスナーシャツ未使用に近い paul smith ポールスミス ラビットペイズリーシャツ