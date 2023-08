【まとめ買い】 ブルーナボイン　リネンシャツ　ブラック　サイズ1 シャツ

BRU NA BOINNE ブルーナボイン 麻 リネン シャツ ブラック サイズ1 unisex ユニセックス メンズ レディース

着丈 74cm

身幅 55cm 脇下2cm

肩幅 43cm

袖丈 65cm

⭐️数回使用した程度の美品

⭐️シンプルに個性と拘りの詰まったデザイン

⭐️同じ生地の包みボタンがお洒落

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブルーナボイン 商品の状態 未使用に近い

BRU NA BOINNE ブルーナボイン 麻 リネン シャツ ブラック サイズ1 unisex ユニセックス メンズ レディース

着丈 74cm身幅 55cm 脇下2cm肩幅 43cm袖丈 65cm⭐️数回使用した程度の美品⭐️シンプルに個性と拘りの詰まったデザイン⭐️同じ生地の包みボタンがお洒落

